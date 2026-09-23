„Nu este vorba despre numărul de goluri marcate sau despre altceva. Când mă gândesc la Balonul de Aur, mă gândesc la (Lionel) Messi, la Ronaldinho, jucători diferiți, care te fac să visezi”, a adăugat fotbalistul în vârstă de 19 ani, într-un interviu publicat miercuri de cotidianul L'Équipe, citează Agerpres.

Stilul de joc, cel mai puternic argument

„Cred că toți cei care urmăresc fotbalul știu pe ce se bazează candidatura mea. Mă distrez pe teren; joc bine, așa cum îmi place mie. În plus, am avut norocul să câștig multe trofee cu Barca, se fac deja doi ani de atunci. Și am reușit să-l câștig pe cel mai important: Cupa Mondială”, a spus el. „Dar, mai presus de toate, cred că stilul meu de joc este cel mai puternic argument, elementul care mă diferențiază”, a punctat el.

Lamine Yamal a declarat că, dincolo de calitățile individuale, „este important să-ți conduci echipa spre victorie” și consideră că triumful la Cupa Mondială (găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada) îi oferă un avantaj față de ceilalți candidați: „Am câștigat Cupa Mondială, iar acest lucru îmi oferă un plus”, a subliniat el.

Obiective tot mai înalte

Fotbalistul, care consideră că a ajuns la maturitate, spune că se antrenează intens în fiecare zi pentru a-și îmbunătăți jocul sub toate aspectele; ambiția sa este de a deveni o versiune mai bună a sa și de a câștiga mai multe trofee.

„Încerc mereu să mă autodepășesc. Dacă sezonul trecut am reușit 200 de driblinguri, acum voi încerca să ajung la 300. Dacă am marcat 20 de goluri, voi încerca să înscriu 30. Vreau să câștig mai multe trofee cu Barça”, a declarat jucătorul, care și-a propus să cucerească Liga Campionilor.

„Joc pentru a scrie istorie”

„Îmi propun mereu obiective cât mai înalte. Joc pentru a scrie istorie... Dar nu este o obsesie... Nu mă compar cu nimeni. Vreau să fiu Lamine Yamal, vreau să rămân în amintire ca Lamine Yamal și sper să mă număr printre cei mari. Cred că am capacitatea și resursele necesare pentru a reuși acest lucru, totul depinde de mine”, a declarat el.

Mentalitatea lui Lamine Yamal: „să câștig, să câștig și să câștig mereu”

„Am câștigat trei titluri de campion, dar îmi doresc cel puțin șase sau șapte și sper la mult mai multe. Încă nu am câștigat Liga Campionilor și vreau să o fac. Iar dacă o câștigăm pe una – știind că PSG a câștigat două la rând –, vreau să am trei. Dacă nu câștig Balonul de Aur, trebuie să-l câștig în anul următor. Iar dacă îl câștig, vreau încă cinci. Cred că nu trebuie să te oprești niciodată, există mereu și alte trofee de câștigat... Aceasta este mentalitatea mea: să câștig, să câștig și să câștig mereu. Iar dacă nu reușesc, revin în anul următor”, a comentat el.