Anchetatorii din Târgu Mureş instrumentează un nou dosar care îl vizează pe fostul preot Cristian Pomohaci, potrivit News.ro.

Miercuri, procurorii DIICOT şi poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate au făcut percheziţii în Bucureşti, în municipiul Cluj-Napoca şi în localitatea Şaru Dornei, din judeţul Suceava.

Ce acuzații grave i se aduc

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada martie 2025 - martie 2026, 4 persoane, dintre care una aflată sub măsura arestului preventiv în altă cauză, ar fi procurat, deţinut, stocat şi distribuit, prin intermediul unor servicii de mesagerie online şi a unor pagini de socializare, videoclipuri care înfăţişează minori, cu vârste între 4 şi 16 ani, în ipostaze sexuale explicite. Audierile au loc la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Târgu Mureş”, au transmis oficialii Poliţiei.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că unul dintre cei vizaţi în dosar este Cristian Pomohaci, aflat în arest preventiv.

Descinderile de miercuri au loc la aproape o lună după ce Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată pentru trei fapte de viol săvârşit asupra unui minor, trei fapte de agresiune sexuală şi patru fapte de act sexual cu un minor.

Faptele în care acesta a fost deferit justiţiei datează din perioada 2019 - 2026, iar victimele sunt băieţi cu vârste de până în 18 ani, cu unii dintre aceştia Pomohaci având acte sexuale consimţite, în mod repetat, în timp ce pe alţii i-ar fi îmbătat şi atins în zonele intime fără consimţământul lor, aceste fapte fiind încadrate la agresiune sexuală.Procurorii au documentat situaţii în care Pomohaci a plătit cu sume cuprinse între 250 şi 300 de lei băieţi pentru servicii sexuale, actele intime având loc într-un apartament din Târgu Mureş pe care acesta îl deţine.

Una dintre acuzaţiile care i se aduc fostului cleric este aceea că, în anul 2019, ar fi agresat sexual un băiat de 14 ani care lucra la ferma deţinută de Pomohaci, în judeţul Mureş.

„În cursul lunii iulie a anului 2019, profitând de lipsa capacităţii persoanei vătămate E, în vârstă de 14 ani la data săvârşirii faptei, de a-şi exprima voinţa sau de a-l refuza, a agresat-o sexual în timp ce aceasta făcea duş într-o baie a unei locuinţe din loc. Moşuni, judeţul Mureş, pipăind-o şi masturbând-o timp de aproximativ 20 minute, la data săvârşirii faptei minorul aflându-se în îngrijirea şi paza făptuitorului, desfăşurând activităţi lucrative la ferma deţinută de acesta”, se arată în documentele anchetatorilor.

În cadrul anchetei, procurorii au identificat o victimă în cazul căreia abuzurile sexuale au început când aceasta avea 9 ani şi au continuat ani la rând.

„În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2015 – 2020, în mod repetat, fără a putea fi stabilită o dată exactă, începând la un interval de o lună de la momentul în care persoana vătămată a început să desfăşoare activităţi lucrative la ferma deţinută de inculpat şi până la data de 11.12.2020, cu o frecvenţă de aproximativ o dată pe lună, a întreţinut în mod repetat acte sexuale orale cu victima F pe raza localităţii Moşuni, judeţul Mureş, aceasta având vârsta cuprinsă între 9 şi 15 ani şi aflându-se în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa datorită vârstei”, mai susţin procurorii.

Dosarul este judecat la Judecătoria Târgu Mureş.