Decizia magistraţilor este definitivă. Avocaţii fraţilor Tate consideră că se face dreptate şi este un pas către exonerarea acestora.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, marţi, să admită contestaţiile formulate de fraţii Tate, dar şi de Georgiana-Manuela Naghel şi Alexandra-Luana Radu împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti din luna aprilie a acestui an.

„Admite excepţia invocată din oficiu de judecătorii de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. Admite, în parte, cererile şi excepţiile formulate de contestatorii inculpaţi Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana-Manuela şi Radu Alexandra-Luana. Constată neregularitatea rechizitoriului rechizitoriul nr. 1305/D/P/2022 din data de 15.06.2023 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie – DIICOT – Structura Centrală prin care contestatorii-inculpaţi Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana-Manuela şi Radu Alexandra-Luana au fost trimişi în judecată”, se arată în minuta instanţei.

TATESFREE

Everything the enemies printed on MSM were lies.

The prosecution knew they were lies.

We knew they were lies.

We were meant to die before we got here.

They tried to break us.

They wanted us destroyed, they wanted us afraid, but we fought back.

