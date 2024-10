Andrew Tate elogiază moartea liderului Hamas într-o postare. „O moarte la fel de eroică”

„Nu pot decât să mă rog pentru o moarte la fel de eroică ca Yahya Sinwar”, a scris Tate. „Curajos, sfidător în fața răului și dedicat scopului vieții sale. Merită odihnă veșnică. A meritat-o”, scrie The Jerusalem Post.

Sinwar, creierul din spatele atacurilor Hamas din 7 octombrie, în urma cărora au fost masacrate peste 1.200 de persoane, a fost eliminat miercuri de FDI.

I can only pray for a death as heroic as Yahya Sinwar.

Brave, defiant in the face of evil and dedicated to his lifes purpose.

He deserves eternal rest.

He earnt it.