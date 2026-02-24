Vlad Grigorescu, candidat la şefia DNA: „Propun reorientarea fermă către combaterea corupţiei de înalt nivel”

El a explicat că a continua în acelaşi mod din dorinţa de a păstra un confort instituţional aparent înseamnă asumarea riscului ca intervenţiile să devină pe viitor mai dificile şi mai costisitoare. ”Consider că astăzi semnalele sunt evidente, vorbim despre stagnare operaţională, uzură profesională, dificultăţi reale în gestionarea cauzelor complexe, presiuni procedurale, precum şi o vulnerabilitate tot mai mare în faţa factorilor externi”, afirmă Grigorescu.

Vlad Grigorescu a afirmat, marţi, la interviul pentru funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, că există o discrepanţă tot mai mare între efortul depus şi rezultatele judiciare obţinute.

”Datele obiective din ultimele rapoarte de bilanţ, apreciez eu că indică un fapt pe care trebuie să ni-l asumăm cu onestitate profesională, şi anume faptul că există o discrepanţă tot mai mare şi mai vizibilă între efortul instituţional depus şi rezultatele judiciare şi instituţionale obţinute. Nu vorbim despre o instituţie care nu funcţionează, ci vorbim despre o instituţie care funcţionează, aş spune eu, într-o realitate care s-a schimbat mai repede decât mecanismele sale interne”, a afirmat Vlad Grigorescu.

El a precizat că se poate observa o scădere a cauzelor finalizate prin rechizitoriu faţă de anii trecuţi.

”Şi putem observa în acest sens, scăderea numărului cauzelor finalizate prin rechizitoriu faţă de anii de referinţă, faţă de 2022, de exemplu. Putem observa o stabilizare a activităţii la un nivel inferior celui anterior, putem observa modificarea structurii cauzelor, creşterea ponderii mecanismelor procesuale consensuale precum şi o presiune tot mai mare asupra procurorilor”, a explicat Vlad Grigorescu.

El consideră că la DNA se poate vorbi despre stagnare profesională şi dificultăţi reale în gestionarea cauzelor complexe.

”Consider că astăzi semnalele sunt evidente, vorbim despre stagnare operaţională, uzură profesională, dificultăţi reale în gestionarea cauzelor complexe, presiuni procedurale, precum şi o vulnerabilitate tot mai mare în faţa factorilor externi. A continua în acelaşi mod din dorinţa de a păstra un confort instituţional aparent, din punctul meu de vedere, înseamnă asumarea riscului ca intervenţiile să devină pe viitor, mult mai dificile şi mai costisitoare. De aceea consider eu că momentul actual este unul care impune acţiune şi nu o reacţie impulsivă sau o reformă conjuncturală, ci o intervenţie lucidă, spun eu bazată pe date concrete şi orientată către cauzele obiective ale acestor revoluţii”, a precizat Vlad Grigorescu.

El propune reorientarea DNA către combaterea corupţiei la nivel înalt.

”Necesitatea măsurilor pe care le propun nu rezultă dintr-o criză spectaculoasă, ci din conştientizarea faptului că realitatea în care DNA îşi desfăşoară astăzi activitatea s-a schimbat în mod profund faţă de anii anteriori. Vorbim despre cauze mai sofisticate, despre volume mai mari de date, despre cerinţe judiciare mai ridicate şi aş spune şi despre o presiune constantă asupra factorului uman. Măsurile pe care le propun eu prin acest proiect urmăresc tocmai corectarea acestui decalaj şi prin reorientarea fermă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie către combaterea corupţiei de înalt nivel, prin gestionarea strategică a portofolului de cauze şi nu prin presiuni informale sau artificii statistice”, a mai afirmat Vlad Grigorescu.