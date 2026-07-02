Procurorii au cerut, în schimb, să fie arestați preventiv atât ei, cât și o femeie angajată să fie șefa azilelor de bătrâni pe care familia Pașca le administra.

Anchetatorii au expus în fața unui judecător de drepturi și libertăți un amplu referat în care ar fi inclusiv interceptări telefonice din care ar reieși că Asociația familia Pașca era doar un paravan pentru obținerea de fonduri impresionante de bani.

Procurorii DIICOT spun că bolnavii de pe urma cărora familia Pașca nu reușea să obțină bani erau refuzați sau trimiși înapoi în spitale.

Selecția pacienților

Referat DIICOT: „În măsura în care persoanele nu se potriveau acestui profil favorabil exploatării (nu exista posibilitatea obținerii de venituri pe seama acestora), Pașca Viorel-Teodor refuza să le primească sau, la scurt timp după primirea lor și după ce constata că nu poate obține sume de bani pe seama acestora, le returna instituțiilor de unde proveneau".

Anchetatorii afirmă în referat că, în unele cazuri, pacienții refuzau inițial să le dea îngrijitorilor parolele cardurilor pe care primeau pensia, dar cedau după ce li se spunea că pensia va fi încasată de Pașca Viorel cât timp vor sta acolo.

La percheziții au fost găsite într-un seif 217 carduri bancare, 19 carduri sociale, dar și sume de bani în lei și valută.

3.300 de persoane găzduite în 17 ani

În clădirile asociației sale, Viorel Pașca ar fi găzduit timp de 17 ani peste 3.300 de persoane, iar din 2006 și până în prezent aproximativ 1.020 de persoane au murit, arată procurorii.

Aceste decese au fost înregistrate în Dumbrava, județul Bihor, ridicând rata mortalității de trei ori față de media națională.

Pentru a aduna probe privind infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatarea persoanelor vulnerabile, procurorii DIICOT s-au folosit și de o investigatoare sub acoperire.

Aceasta le-ar fi spus că fostul primar al comunei a făcut o plângere către comisia parlamentară pentru abuzuri în care a spus că persoane decedate introduse în saci de plastic ar fi fost abandonate pe spațiul public.

Tot ea a povestit și faptul că cei mai mulți nu ar fi avut o înmormântare decentă și că... „deși se invocau o serie de cheltuieli aferente înmormântării, în fapt, sicriele erau achiziționate și folosite doar în situația beneficiarilor decedați în spital (pentru a păstra aparența unei înhumări decente), în rest, se foloseau sicrie construite în cadrul locațiilor (...) erau înmormântați în niște scânduri de lemn, bătute cu cuie, în formă de sicriu și înmormântați în ele."

Reporter: „Faptul că i-ați băgat în saci...”

Viorel Pașca: „Astea chiar că sunt prostii, domnule. Niște tâmpenii, nu e adevărat, domnule.”

Procurorii susțin că persoana angajată ca asistentă medicală nu avea niciun fel de pregătire în domeniul medical.

Din interceptări ar reieși că îngrijitoarele nu știau ce tratamente să administreze, iar în unele cazuri nu le furnizau pacienților nici măcar medicamentele prescrise de medici.

Referat DIICOT: „Omul nu mai poate de durere că e în metastaze. (Și acuma-mi zice că ele nu i-o dat, că o avut câteva pastile și ele nu i-a decât numa ceva de durere, păi n-are niciun efect la el) de săptămâni întregi ele nu-i dau morfină."

Alte acuzații din anchetă

Una dintre femeile suspecte, cu atribuții administrative în cadrul centrului, i-ar fi mărturisit investigatoarei sub acoperire că în centru ar fi existat și un episod de abuz sexual între pacienți.

Întrebat de ce nu a făcut nimic, Viorel Pașca ar fi spus, susțin procurorii:

Referat DIICOT: „Din declarația martorei (…) reiese că au existat, de asemenea, "situații când persoanele cu probleme de natură psihică aveau activități sexuale între ele"... „Poate și ei i-o plăcut sau a fost de comun acord.”

Ulterior, presupusul agresor a fost dat afară din centru.

Viorel Pașca: „Nu e adevărat.”

Din referatul procurorilor reiese că sute de persoane au fost trimise de instituții ale statului - primării, DGASPC și spitale - în centrele lui Pașca.

Viorel Pașca: „Nu mi-au dat un leu. Toți bolnavii au fost trimiși de instituțiile statului la Dumbrava și au fost ținuți foarte bine. Am scris miniștrilor și pe Facebook: veniți și luați-i dacă credeți că nu sunt în regulă.”

Reacția autorităților

Abia anul trecut, în iulie 2025, Ministerul Muncii a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, după mai multe controale la DGASPC Mehedinți și Bihor.

Aproximativ 300 de persoane s-au adunat în Piața Unirii din Oradea pentru a-l susține pe Viorel Pașca.

Participanții au spus rugăciuni și au afișat mesaje de solidaritate precum: „Suntem alături de familia Pașca. Adăpost sigur”.