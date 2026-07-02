Victimele, în special cu dizabilități psihice severe, ar fi fost ținute în condiții de semi-sclavagism în „azilele groazei” -18 locații din județ. Potrivit procurorilor, în fruntea rețelei se află Viorel-Teodor Pașca, „îngerul” care, în spatele unei imagini publice de filantrop, ar fi încasat, prin Asociația „Dumbrava DPG”, donații de peste 7 milioane de lei și ar fi controlat veniturile victimelor, inclusiv pensiile și indemnizațiile de handicap, conform referatului de solicitare a măsurii arestării preventive.

Gruparea, activă din 2020, este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată, vizând cel puțin 128 de victime cu dizabilități psihice. Potrivit anchetatorilor, membrii familiei Pașca și apropiații acestora ar fi recrutat, preluat și adăpostit persoane fără adăpost, abandonate de familie sau externate din spitale, în imobile neautorizate, unde le-ar fi sechestrat bunurile personale – telefoane, acte de identitate, carduri bancare – și le-ar fi gestionat abuziv veniturile.

Pe lângă acuzațiile inițiale, procurorii au extins urmărirea penală și pentru acces ilegal la un sistem informatic și operațiuni financiare frauduloase, fals intelectual și fals în înscrisuri.

„Pașca Viorel-Teodor își desfășoară activitatea în mod ilegal, prestând, în fapt, servicii sociale fără a îndeplini condițiile legale și nu a făcut niciun demers în vederea înființării unei persoane juridice sub egida căreia să ofere servicii sociale, cu parcurgerea formalităților legale, respectiv obținerea acreditării ca furnizor privat de servicii sociale și a licențiării imobilelor (punctelor de lucru) unde acesta găzduiește, în fapt, persoanele aduse de diferite instituții ale statului” susțin procurorii.

Un sistem de exploatare perfecționat sub masca filantropiei

Mecanismul infracțional era unul complex și perfecționat, după cum arată ancheta. Victimele, alese după criterii stricte (fără familie, cu venituri sau cu potențial de a obține pensii/indemnizații), erau preluate de la spitale, DGASPC-uri sau primării din toată țara, uneori chiar cu complicitatea unor funcționari, și cazate în 18 locații din Dumbrava, Tinca, Incești și Bicăcel.

Acolo, li se întocmeau, cu ajutorul unor funcționari publici, acte de identitate provizorii, conturi bancare și dosare pentru încadrarea în grad de handicap. În realitate, bătrânii și bolnavii psihic erau ținuți în izolare, fără acces la telefoane sau vizite, iar medicamentele le erau administrate de îngrijitoare needucate, care „nu știu să scrie și să citească, dar le admnistrau pastilele după culoarea cutiilor”.

Condiții inumane și interese pecuniare

Procurorii DIICOT descriu, în referat, scene greu de imaginat: persoane cu dizabilități psihice severe, ținute în camere supraaglomerate, lipsite de supraveghere permanentă, agresându-se între ele sau fiind victime ale abuzurilor sexuale. Unele rănile ale bătrânilor putreziseră, iar îngrijirile medicale erau minime sau inexistente. În loc de tratament, personalul administra medicamente după aprecieri proprii, uneori expirate.

Scopul final al acestui sistem era, însă, unul pur pecuniar. Potrivit documentului, doar prin conturile Asociației „Dumbrava DPG” au intrat, în perioada 2020-2025, donații de peste 7.149.196 de lei, 550.937 de euro, 65.057 de dolari și 52.960 de dolari canadieni. La percheziții, anchetatorii au găsit, în seiful lui Viorel-Teodor Pașca, 217 carduri bancare emise pe numele victimelor, sume de bani în mai multe valute și mii de documente care dovedesc întinderea rețelei.

Pe lângă fondurile strânse prin donații, membrii grupării încasau pensiile, indemnizațiile de handicap, ajutoarele de înmormântare și ajutoarele pentru combustibil ale victimelor.

Un caz care zguduie autoritățile

Ancheta a scos la iveală și pasivitatea autorităților locale, care, deși au efectuat controale, nu au aplicat sancțiuni și nu au sesizat organele penale. Chiar dacă unii beneficiari au avut condiții decente, spune procurorul, „relativul bine făcut unora dintre pacienți nu poate anula nedreptatea și răul făcut celor la care am făcut anterior referire”.

Perchezițiile au vizat 14 locații și au dus la ridicarea a 409 persoane, dintre care 128 au fost diagnosticate cu dizabilități psihice. Pe lângă cele 217 carduri bancare, au fost confiscate sume de bani în valoare de 246.750 de lei, 7.880 de euro, 4.920 de dolari canadieni, 4.700 de franci elvețieni, 15.000 de dolari americani și 1.150 de lire sterline, precum și zeci de cutii de medicamente, unele cu regim special.