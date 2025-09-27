Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost prins în Spania și adus în țară. Fapta pentru care a fost condamnat
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a aterizat vineri noapte pe Aeroportul Otopeni, flancat de polițiști.
Bărbatul de 55 de ani fusese condamnat la 6 ani de închisoare, după ce a încercat să violeze o copilă de 10 ani.
Fapta de care este acuzat individul s-a petrecut în urmă cu 8 ani. Oamenii legii spun că acesta avea în grijă minora pe care a încercat să o violeze și care, în cele din urmă, a scăpat.
A fugit din țară după condamnare
După aflarea pedepsei date de Judecătoria Cluj-Napoca, bărbatul a fugit din țară. Apoi, a fost inclus pe lista „Most Wanted” a Poliției Române.
Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR: ”Bărbatul se afla în Spania. În urma schimbului de date cu autoritățile din această țară, s-a reușit prinderea acestuia. Bărbatul a fost preluat de o escortă și urmează să fie dus într-un penitenciar pentru ispășirea pedepsei”.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
27-09-2025 07:15