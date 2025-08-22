Cine este românul periculos adus cu escortă din Norvegia. A fost condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare

22-08-2025 | 19:28
Unul dintre cei mai periculoși și căutați români a fost adus în țară în noaptea de joi spre vineri, după ce norvegienii au decis, să-l extrădeze.

Ovidiu Oanță,  Valentin Baciu

Alexandru Huțuleac era urmărit internațional în categoria Most Wanted, pentru că acum aproape 8 ani a încercat să omoare un polițist din forțele speciale.

Individul a fost condamnat, definitiv la ani grei de închisoare, dar a reușit, să fugă înainte, de a fi încarcerat. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Considerat extrem de periculos, Alexandru Huțuleac a fost preluat pe aeroportul Internațional Henri Coandă de trupele speciale ale poliției, colegii agentului pe care l-a lovit brutal acum opt ani.

Urmărit internațional în categoria Most Wanted, Huțuleac a fost condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare dar a reușit să fugă din țară cu doar o zi înainte de pronunțarea deciziei.

Comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române: „Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor, ultraj și trafic de persoane. El a fost adus de o escortă a poliției române din Norvegia”.

Incidentul a avut loc în urmă cu opt ani

Atacul deosebit de violent s-a petrecut la sfârșitul anului 2017, în timpul unor descinderi în casa lui Alexandru Huțuleac, bănuit atunci de trafic de droguri.

Ciprian Șfichi, polițistul rănit de Alexandru Huțuleac, povestește că în momentul în care a pătruns primul în apartament, a fost atacat cu o sabie și lovit în cap. A căzut la pământ și s-a trezit după o săptămână la spital, după ce a fost operat.

Dr. Tudor Ciuhodaru: „A suferit niște leziuni pe care nu mulți le prind în viață”.

Victima lui Alexandru Huțuleac a rămas cu probleme de sănătate pe viață

Polițistul Ciprian Șfichi a stat luni de zile în spital. A rămas infirm și nu mai poate lucra.

Fostul membru al Serviciului de Acțiuni Speciale se gândește că poate ar fi scăpat dacă nu era obligat atunci să își lase în mașină casca de protecție, care era defectă din fabricație.

Rănirea atât de gravă a lui Ciprian Șfichi a fost un adevărat moment de cotitură pentru forțele speciale ale poliției care au fost obligate de-atunci să acționeze doar echipate cu căști de protecție, pentru a evita orice pericol, oricât de banală ar fi intervenția și oricât de mic ar fi riscul evaluat. Mai mult, această tragică întâmplare a devenit un caz școală pentru pregătirea tactică a luptătorilor din Serviciile pentru Acțiuni Speciale.

Agresorul polițistului pensionat medical a ajuns în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova.

Dată publicare: 22-08-2025 19:28

