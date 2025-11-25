Un om al Kremlinului se numără printre milionarii ruși care au obținut fraudulos buletine românești. Edil din Suceava, vizat

O nouă filieră prin care oameni de afaceri ruși și ucraineni ar fi pus mâna pe acte de identitate românești a fost decapitată în județul Suceava.

Procurorii Parchetului General și ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins marți dimineață în casele și birourile unor funcționari de la Evidența Persoanelor și chiar în cel al primarului. Anchetatorii spun că cel puțin 18 suspecți, între care și un apropiat al Kremlinului, au devenit români în acte cu documente false.

Procurorii Parchetului General îi suspectează pe primarul și pe secretarul comunei Dumbrăveni din Suceava, dar și pe mai mulți funcționari ai serviciului comunitar de evidența persoanelor că ar fi eliberat acte de identitate și de stare civilă unor ruși, ucraineni și moldoveni care pretind că sunt urmași ai românilor din Basarabia. Dar și că ar locui în Suceava. Pe unii dintre ei i-ar fi luat în spațiu chiar edilul.

Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni: „Eu am opt oameni, cinci din Moldova și trei din Ucraina. Eu am primari, deputat, oameni de cultură, colegi din comune înrudite. Nu avem oameni de afaceri. Au controlat să vadă dacă acele documente sunt legale”.

Secretarul comunei care a luat la rândul său în spațiu nouă moldoveni și ucraineni, care au obținut apoi acte de identitate românești, susține că i-ar fi scris Președintelui Moldovei despre ce se întâmplă în România cu cetățenii din fosta Uniune Sovietică.

Mihai Chiriac, secretarul comunei Dumbrăveni: „Bineînțeles că nimeni nu locuiește efectiv pe teritoriul României, iar acest lucru îl știu și copiii de grădiniță. Mai puțin legiuitorul care nu numai că nu apără oamenii, dar facilitează facit comisioane la intermediari, care fac aceste operațiuni prin interpuși”.

Bănuiala anchetatorilor e că actele în baza cărora au fost emise cărțile de identitate și apoi pașapoartele ar fi false.

Corespondent PRO TV: „Până acum autoritatea națională pentru cetățenie a identificat în acest caz 18 ruși și ucraineni care au primit cărți de identitate românești în baza unor certificate de cetățenie false. Printre ei, personaj cheie pare să fie de departe un fost director de marketing al celei mai mari bănci de la Moscova, dar și un apropiat al Kremlinului”.

Iar gruparea de la Dumbrăveni nu este prima pe care Parchetul General o investighează în ultimii ani, după ce Autoritatea Națională pentru Cetățeni și Direcția de Evidență a Persoanelor au descoperit posibilele fraude.

Ciprian Florescu, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cetățenie: „Relativ ușor ne putem da seama despre veridicitatea acestor documente, pentru că ne luăm după anumite elemente, în special după semnătura demnitarului care susține sesiunea de jurământ, după ștampila instituției”.

Cătălin Giulescu, chestor de poliție: „Titulari ai unor identități românești au depus acte doveditoare care erau, de fapt false. Au depus certificate de cetățenie false, bazându-se inclusiv pe lipsa de implicare a funcționarilor care au preluat acele documente”.

Dacă actele de identitate și pașapoartele pot fi anulate administrativ, pentru celelalte acte de stare civilă trebuie să intervin instanțele de judecată. Rușii, ucrainenii și moldovenii cu astfel de documente au fost dați în consemn la toate frontierele Schengen.

