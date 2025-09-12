Un bărbat din Buzău a încercat de două ori să-și omoare socrul. I-a pus otravă în ciorbă, apoi i-a tăiat frâna la mașină

12-09-2025 | 16:15
Un bărbat din județul Buzău a fost trimis în judecată după ce a încercat de două ori să-și omoare socrul. Prima dată i-a pus în ciorbă o otravă folosită pentru eutanasierea animalelor, iar a doua oară i-a tăiat frâna la mașină.

 

Un bărbat din comuna Grebănu, judeţul Buzău, a fost trimis în judecată pentru că a încercat să-şi omoare fostul socru în două rânduri, o dată punându-i în ciorbă o substanţă mortal folosită pentru eutanasierea animalelor şi strict interzisă la deţinere şi comercializare, iar a doua oară tăindu-i frâna maşinii folosite de acesta.

Potrivit Ministerului Public, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău l-au trimis în judecată pe un bărbat pentru tentativă la omor calificat în formă continuată, distrugere şi trafic de produse sau substanţe toxice.

Procurorii au stabilit că, în 13 octombrie 2024, în timp ce se afla la domiciliul comun din comuna Grebănu, judeţul Buzău, pe fondul relaţiei tensionate avute cu fosta soţie şi a conflictelor anterioare avute cu fostul socru, inculpatul i-a turnat acestuia în castronul cu ciorbă, dar şi în oala cu acelaşi aliment substanţa toxică T61, folosită pentru eutanasia animalelor, care este letală pentru om în cazul înghiţirii acesteia.

Astfel, afirmă anchetatorii, bărbatul a avut „intenţia directă de a suprima viaţa” fostului socru. Acesta nu a murit întrucât în momentul în care a început să mănânce din ciorbă a simţit că are un gust ciudat şi că ar fi putut conţine o substanţă străină.

De asemenea, în noaptea de 28 spre 29 decembrie 2024, bărbatul acuzat a ieşit pe strada din faţa locuinţei unde era parcată autoutilitara deţinută şi folosită de către fostul socru şi a tăiat cu un cleşte conducta de frână de la roata din partea dreapta-spate a vehiculului, defectând sistemul de frânare şi punând astfel în pericol viaţa aceleiaşi victime, explică anchetatorii. Aceştia menţionează că acest act ar fi putut avea consecinţe mortale în situaţia în care, în trafic, fostul socru nu ar mai fi putut folosit sistemul de frânare.

Bărbatul, trimis în judecată și pentru trafic de substanțe toxice

„Cele două acte materiale întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor calificat în formă continuată, faptă săvârşită cu premeditare”, notează procurorii.

Potrivit sursei citate, în acelaşi timp, în sarcina inculpatului s-a reţinut că în 13 octombrie 2024 a deţinut produsul T61, o substanţă toxică, letală la înghiţire pentru oameni şi interzisă la deţinere de către persoane fizice, conform Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

„În farmaciile veterinare sunt interzise deţinerea şi comercializarea produselor medicinale utilizate pentru eutanasie, acest produs putând fi utilizat numai în cadrul cabinetelor veterinare şi este interzis a fi comercializat în farmaciile veterinare sau deţinut de către persoanele fizice”, precizează anchetatorii.

În aceste condiţii, buzoianul a fost trimis în judecată şi pentru trafic de produse sau substanţe toxice.

Cercetările au fost efectuate şi cu sprijinul organelor de poliţie din cadrul I.P.J. Buzău - Serviciul de Investigaţii Criminale, Compartimentul Violenţe. Cauza a fost înaintată spre judecare Tribunalului Buzău.

Sursa: News.ro

