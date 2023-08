„Era vorba de trei ore din viața ta”. Un socru și-a amenințat nora pentru a întreține relații sexuale cu el

Un bărbat de 52 de ani a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce ani la rândul și-a șantajat fosta noră să întrețină relații sexuale cu el.

Agresorul își suna victima, psiholog de profesie, și o amenința că dacă se opune vor afla părinții și toți apropiații. Așa că femeia a făcut plângere la Parchet.

Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional!

Calvarul femeii a început în 2010 când socrul ei, un individ violent, ar fi profitat de lipsa ei de apărare și de absența soțului. Apoi agresiunile sexuale s-au înmulțit pentru că femeia s-a temut că se va face de râs, așa cum o amenința agresorul.

Abia în urmă cu un an a decis să denunțe totul la Parchet, iar vreme de o lună și jumătate, fostul ei socru a fost interceptat în timp ce îi cerea din nou favoruri sexuale sub amenințare. O suna de câteva ori pe zi.

Discuție între victimă și agresor:

-Nu mai e cale de întoarcere. M-ai făcut să stau o lună de zile să aștept, ca să caut motivație. Motivația era vorba de trei ore din viața ta, o dată pe sezon, la trei sau patru luni, trei ore din viața ta. Nu știu dacă zic bine, dar să-mi aduci și mie o dată la trei luni ceva frumos.

-De ce eu trebuie să vreau ce vrei tu? Nu am vrut acum și nu am vrut nici în decembrie! Și pe tine te-a durut în…! Și am atacuri de panică și anxietate din cauza asta!

-Întrebarea este, dacă tu ai atacuri de panică...Că deja mă cam superi.

-Și dacă te supăr ce se întâmplă?

- Se întâmplă în felul următor. Îți spun eu ce se va întâmpla. Deci copilul tău, viața ta, liniștea ta, toate lucrurile astea, nu pui preț pe ele, tu?

-Ce fac?

-N-au niciun fel de importanță, pentru că eu în următoarea secundă când am închis telefonul ăsta, singurul, nu o spun ca o remușcare, o fac ca o răzbunare și încep cu tac-tu, mă-ta și frac-tu!

Experiența traumatizantă a femeii i-a convins pe judecători să îl aresteze pentru trei luni de zile.

„Acesta a amenințat-o pe victimă, o dată cu moartea și de zece ori cu darea în vileag a relației dintre ei, astfel încât să afle familia persoanei vătămate (inclusiv fiul acesteia, care la momentul săvârșirii faptei era în vârstă de 14 ani). Scopul era că, sub imperiul constrângerii psihice, persoana vătămată să întrețină cu inculpatul, din nou, acte sexuale, cu o frecvență de trei ori pe an” - Curtea de Apel București.

Pus în fața probelor, fostul socru al victimei a recunoscut că a agresat-o sexual vreme de 13 ani și a cerut clemență.

Curtea de Apel București, printr-un complet format din două judecătoare, a decis că acuzațiile de șantaj sunt mult exacerbate și că ele ar fi venit pe fondul unei degradări morale și al promiscuității. Așa că a decis să îi reducă pedeapsa de trei ani de închisoare dată de prima instanță, la un an cu suspendare. Arătând că fostul socru al victimei este un bărbat matur ce poate să se îndrepte fără să ajungă neapărat în spatele gratiilor.

În plus, șantajistul care a fost obligat să îi plătească fostei nore 5.000 de euro daune morale, va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. În următorii doi ani nu are voie să o contacteze pe femeie, ori să se apropie de ea la mai puțin de 300 de metri.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 24-08-2023 20:17