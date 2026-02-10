Vîlceanu a avut o altercație cu deputatul PNL Florin Roman în mai 2024, arată news.ro.

Procurorii PICCJ susțin că Vîlceanu l-a lovit și zgâriat pe Roman în plenul Camerei Deputaților, provocându-i leziuni care au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale, plus expresii jignitoare. Deși deputații beneficiază de imunitate pentru opinii politice, pot fi urmăriți penal pentru fapte fără legătură cu mandatul, conform legii.

Dosarul se află în cameră preliminară de la înregistrarea din 28 mai 2025, judecătorii amânând repetat decizia privind îndeplinirea condițiilor pentru începerea judecății pe fond.

Vîlceanu declarase anterior că și-a cerut scuze colegului, considerând incidentul rezolvabil „ca între doi colegi care se cunosc foarte bine", și că nu dorește „relații de adversitate din cauza politicii".