Filmul bătăii dintre deputații Dan Vîlceanu și Florin Roman. ”A încercat să mă muște, am primit o lovitură golănească”

„M-a strâns de gât, a încercat să mă muște de ureche, m-am ferit și am primit o lovitură golănească, în nas”, a povestit deputatul lovit, Florin Roman.

Cel incriminat, Dan Vîlceanu, nu a vrut să comenteze acuzațiile, dar în imagini se vede cum și-a bruscat colegul. Între timp, a fost sancționat.

Camera de supraveghere din spatele sălii de plen de la deputați surprinde lupta dintre Florin Roman, deputat PNL, și Dan Vîlceanu, exclus din PNL anul trecut. În sala de ședință, Florin Roman i-ar fi reproșat fostului său coleg liberal că stă în băncile alocate partidului deși nu mai este membru. De aici, cei doi au început să se certe. Și-au aruncat replici precum ”gunoiule”, ”ești un zero” sau ”golanule” și s-au mutat pe hol.

Florin Roman, deputat PNL: ”Într-un val de furie s-a ridicat, m-a strâns în zona gâtului, solicitându-mi să ies la bătaie. Pentru a evita orice situație neplăcută în plen, am ieși afară, a încercat să mă muște în zona urechii, sigur, m-am ferit, moment în care am primit o lovitură golănească în zona nasului”.

În imaginile surprinse pe hol dupa bătaie se vede cum un alt parlamentar culege de pe jos o pereche de ochelari pierduți în altercație. Martorii povestesc că Florin Roman era căzut pe podea, sprijinit de perete. Deputatul spune că a intrat în stare de șoc și nu-și amintește finalul.

Dan Vîlceanu a primit sancțiunea maximă prevăzută de regulament

Florin Roman, deputat PNL (arată șervețulul cu sânge): ”Asta e atitudinea unui om care se crede civilizat, în fapt e din punctul meu de vedere un comportament golănesc”.

Ciprian Ciubuc, deputat neafiliat: ”Câțiva colegi de-ai mei au fugit spre partea aceea și am fugit și eu. Nu am văzut bătaia în sine, dar am remarcat că dl Roman se ștergea la nas de sânge”.

Alfred Simonis, președinte interimar Camera Deputaților: ”Îi condamnăm mereu pe cei din opoziție când au astfel de ieșiri, ar fi trebuit ca colegii mei să dea exemplu de bună civilizație. E regretabil”.

Dan Vîlceanu nu a vrut să comenteze acuzațiile colegului său și a negat vehement că l-ar fi lovit cu genunchiul în față sau că ar fi încercat să-l muște.

Deputații juriști i-au aplicat sancțiunea maximă - îi va fi reținută jumătate din indemnizație timp de 6 luni, iar timp de trei luni nu poate lua cuvântul mai mult de 10 secunde la ședințe.

Între timp, pe holurile Parlamentului a mai avut loc o premieră. Sunt peste 2 mii de angajați în Palatul Parlamentului, iar o parte dintre ei au protestat nemulțumiți că în ultimii 7 ani nu li s-au mai majorat salariile. Un șofer din Parlament are aproximativ 3.800 de lei salariul, iar o femeie de serviciu - 3.300 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: