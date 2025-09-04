Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

Judecătorii instanței supreme au hotărât să conteste la CCR legea prin care magistrații se vor putea pensiona în următorii zece ani, la 65 de ani și cu o pensie de serviciu de doar 70% din îndemnizația netă actuală.

Legea încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale, se afirmă într-un comunicat al instanței supreme.

Ministrul Justiției susține că era de așteptat ca judecătorii să conteste legea care modifică statutul magistraților inițiată de Ministerul Muncii.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Proiectul final are o serie de componente care vizează o încercare de a se asigura aceste repere care decurg din jurisprudența Curții Constituționale, acea proporționalitate între îndemnizație și pensie, acea etapizare, acele norme tranzitorii care asigură celor care sunt pensionabili în momentul de față o stabilitate a statutului lor.”

Magistrații continuă să protesteze împotriva reformei pensiilor speciale

Între timp, instanțele de judecată, fie ele judecătorii, tribunale sau curți de apel, continuă protestele hotărâte în Adunările Generale, împotriva a ceea ce magistrații denumesc acțiuni agresive ale decidenților politici. Așa că, majoritatea proceselor sunt în continuare suspendate, fiind judecate doar cauzele în regim de urgență, cum ar fi de pildă cele de drepturi și libertăți, de minori și familie sau custodie publică.

Judecătorii ÎCCJ susțin că legea ar încălca, între altele, principiul statului de drept și independența justiției.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „E foarte clar că am stabilit ca repere o egalizare a vârstei de pensionare pentru toate categoriile sociale în România și cei care au elaborat acest proiect, Coaliția, au considerat că este o chestiune de justețe socială să se întâmple așa. Pe de altă parte, ceea ce privește componenta de stabilire a pensiei, aceasta a făcut obiectul unor evaluări la Ministerul Muncii din perspectiva corelării și cu obiectivele din PNRR, sub un regim de prudență și responsabilitate financiară.”

Legea care modifică vârsta de pensionare și pensia de serviciu a magistraților va intra în vigoare de la 1 octombrie. Curtea Constituțională ar putea lua însă o decizie până atunci.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













