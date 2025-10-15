Fiul lui Sile Cămătaru, Vasile Daniel Balint, vizat de arestarea preventivă. Și-ar fi lovit băiatul de 12 ani pe stradă

Unul din fiii lui Sile Cămătaru va fi prezentat instanței pentru arestare preventivă, după ce și-ar fi lovit băiatul de 12 ani pe stradă. Fapta a avut loc în august, iar acum autoritățile l-au reținut.

Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru﻿, a fost reținut și urmează să fie dus în instanță cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că și-a bătut copilul pe stradă acum două luni. Incidentul a avut loc la începutul lunii august, pe o stradă din Sectorul 3 al Bucureștiului, fiind surprins de o cameră de supraveghere.

Conform imaginilor analizate de anchetatori, Balint și-a lovit de mai multe ori băiatul de 12 ani, peste față și în zona corpului, cu palma și pumnii. Copilul nu locuiește cu tatăl său, fiind crescut de bunicii din partea mamei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a comunicat că „la data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul București, Sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii și amenințări cu acte de violență și l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste față și cu pumnul și palma în zona corpului, provocându-i suferințe fizice, prin acțiunile sale tulburând ordinea și liniștea publică, fapta fiind comisă în prezența mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă și neliniște”.

Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, este acuzat de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Miercuri, 15 octombrie 2025, va fi prezentat în fața unui magistrat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













