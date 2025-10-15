Fiul lui Sile Cămătaru, Vasile Daniel Balint, vizat de arestarea preventivă. Și-ar fi lovit băiatul de 12 ani pe stradă

Stiri actuale
15-10-2025 | 16:47
Balint Vasile Daniel

Unul din fiii lui Sile Cămătaru va fi prezentat instanței pentru arestare preventivă, după ce și-ar fi lovit băiatul de 12 ani pe stradă. Fapta a avut loc în august, iar acum autoritățile l-au reținut.

autor
Mihai Niculescu

Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru﻿, a fost reținut și urmează să fie dus în instanță cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că și-a bătut copilul pe stradă acum două luni. Incidentul a avut loc la începutul lunii august, pe o stradă din Sectorul 3 al Bucureștiului, fiind surprins de o cameră de supraveghere.

Conform imaginilor analizate de anchetatori, Balint și-a lovit de mai multe ori băiatul de 12 ani, peste față și în zona corpului, cu palma și pumnii. Copilul nu locuiește cu tatăl său, fiind crescut de bunicii din partea mamei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a comunicat că „la data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul București, Sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii și amenințări cu acte de violență și l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste față și cu pumnul și palma în zona corpului, provocându-i suferințe fizice, prin acțiunile sale tulburând ordinea și liniștea publică, fapta fiind comisă în prezența mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă și neliniște”.

Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, este acuzat de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Miercuri, 15 octombrie 2025, va fi prezentat în fața unui magistrat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Citește și
albert balint
Fiul lui Sile Cămătaru coordona traficul de droguri de la Jilava. Deținuții le transportau în părțile intime

Sursa: Agerpres

Etichete: fiu, violență în familie, sile camataru, vasile balint,

Dată publicare: 15-10-2025 16:39

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Rivalul fraților Nuțu și Sile Cămătaru, Robert Yoc, și-a împușcat un văr. Motivul atacului armat este uluitor
Stiri actuale
Rivalul fraților Nuțu și Sile Cămătaru, Robert Yoc, și-a împușcat un văr. Motivul atacului armat este uluitor

Temutul interlop bucureștean Robert Bușă, zis „Yoc”, a fost arestat preventiv după ce și-a atacat un văr și l-a fi împușcat în antebraț cu un pistol cu bile de cauciuc.  

Fiul lui Sile Cămătaru coordona traficul de droguri de la Jilava. Deținuții le transportau în părțile intime
Stiri actuale
Fiul lui Sile Cămătaru coordona traficul de droguri de la Jilava. Deținuții le transportau în părțile intime

Procurorii DIICOT au descoperit o rețea importantă de trafic de droguri, chiar în Penitenciarul Jilava. Gruparea era condusă de Albert Balint, fiul interlopului Sile Cămătaru.  

Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a fost extrădat în România. Cum a fost găsit și câți ani va sta după gratii
Stiri actuale
Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a fost extrădat în România. Cum a fost găsit și câți ani va sta după gratii

Unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, Daniel Balint, a fost extrădat din Italia și urmează să fie închis pentru 3 ani și 7 luni.

Fiul lui Sile Cămătaru, condamnat la trei ani și șapte luni de închisoare, a fost prins în Italia și adus în țară
Stiri actuale
Fiul lui Sile Cămătaru, condamnat la trei ani și șapte luni de închisoare, a fost prins în Italia și adus în țară

Un român dat în urmărire internațională pentru executarea unei pedepse de 3 ani și 7 luni de închisoare a fost prins în Italia. Potrivit unor surse este vorba despre fiul interlopului Sile Cămătaru, Vasile Daniel Balint.

Albert Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a fost extrădat din Germania și adus în țară
Stiri actuale
Albert Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a fost extrădat din Germania și adus în țară

Fiul lui Sile Cămătaru, Albert Balint, a fost extrădat din Germania și a ajuns vineri seară în țară.

Recomandări
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului
Stiri actuale
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă
Stiri Politice
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă

Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional.

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Octombrie 2025

46:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28