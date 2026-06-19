Adolescentul de 14 ani a murit luni seara, înecat într-un iaz din Dorohoi. Venise la scăldat cu doi prieteni. Toți trei proveneau dintr-un centru al Protecției Copilului Botoșani și ar fi plecat cu bilete de învoire.

Cei doi copii rămași pe mal au spus atunci că prietenul lor a căzut în apă încercând să elibereze un pește în mediul său natural. Băiatul nu știa să înoate, spun cunoscuții lui. Numai că datele culese de polițiști conturează o altă ipoteză: minorul ar fi fost împins în apă de colegii lui.

Conform unor surse din anchetă, victima a fost găsită în apă îmbrăcată. Doar papucii îi lăsase pe mal. Vineri, încadrarea faptei a fost schimbată în omor.

Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani. Momentan este vorba despre o anchetă in rem, asupra faptelor, fără să fie pus cineva sub acuzare. Urmează o audiere specială a celorlalți copii implicați, dar și a altor martori pentru a stabili ce s-a întâmplat.