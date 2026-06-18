Harshita Nair, 21 de ani, și Mahial Sran, 20 de ani, ambele studente din zona Bay Area, originare din Fremont, se aflau pe plaja Panther Beach din Santa Cruz miercuri, 10 iunie, când mareea a crescut rapid și le-a surprins, a declarat căpitanul Kyle Breton de la Santa Cruz County Volunteer Fire, într-un comunicat transmis de Cal Fire, relatează people.com.

Echipajele de intervenție au scos din apă ambele fete.

Totuși, luni, 15 iunie, Biroul Șerifului din comitatul Santa Cruz a confirmat pentru PEOPLE că ambele au decedat.

În aceeași zi, tatăl lui Nair, Ashok Nair, a declarat pentru New York Post că nu știe ce s-a întâmplat și că este „încă în stare de șoc”.

În necrologul fiicei sale, aceasta a fost descrisă ca fiind „cu adevărat plină de viață — radia energie, căldură și bucurie oriunde mergea”, iar textul spunea că „întotdeauna găsea o modalitate de a-i ridica pe ceilalți, de a le lumina ziua și de a-i face să se simtă văzuți și apreciați”.

Cele două au mers la aceeași școală, absolvind Washington High School, parte a districtului școlar Fremont Unified, în 2023, după care au urmat studii universitare.

Nair era studentă la drept la University of California, Berkeley, iar Sran studia sănătate publică la San Jose State University și lucra cu jumătate de normă ca vânzătoare la un outlet, potrivit New York Post.

„Am aflat cu o tristețe imensă că o studentă UC Berkeley, Harshita Nair, a murit”, a declarat purtătorul de cuvânt al UC Berkeley, Adam Ratliff, prin CBS News.

„Dorim să transmitem condoleanțe familiei și prietenilor acestei studente.”, a mai precizat acesta.

Președinta corpului studențesc de la UC Berkeley, Abigail Verino, a spus pentru ABC7 News că Nair era o „persoană extraordinară” care „întotdeauna făcea efortul să fie prezentă” într-un omagiu.

„Aș spune că era cineva care întruchipa ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate mai mare decât tine.”, a mai spus ea.

Potrivit CBS News, purtătoarea de cuvânt a San Jose State, Michelle Smith McDonald, a spus despre Sran: „Ne exprimăm cele mai profunde condoleanțe tuturor celor afectați de această pierdere tragică. Întreaga comunitate SJSU împărtășește durerea resimțită de cei care au iubit-o și au avut grijă de ea.”, a conchis ea.

Raj Salwan, primarul orașului Fremont, a adus de asemenea un omagiu celor două tinere, „ale căror vieți pline de promisiune abia începeau”, a scris el pe Facebook.

„Cele mai sincere condoleanțe sunt alături de familiile, prietenii, colegii și toți cei care plâng această pierdere de neimaginat.”, a mai precizat el.