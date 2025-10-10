Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”

Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a afirmat, vineri, în cadrul unui eveniment organizat de Asociaţia Română de Drept Constituţional, că securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este "haos".

Simina Tănăsescu a participat la Masa rotundă anuală organizată de Asociaţia Română de Drept Constituţional (ARDC), cu tema "Securitatea şi Constituţia - Dimensiuni juridice naţionale, europene şi internaţionale".

"Conceptul de securitate nu mai este de mult doar o problemă a 'sabiei şi scutului', cum spun istoricii. El traversează economia şi finanţele, reţelele cibernetice şi spaţiul informaţional, sănătatea publică, energia, mediul şi, fireşte, apărarea şi ordinea publică. Această pluralitate de sensuri este deja înscrisă în documentul care a stat la baza organizării mesei rotunde şi în arhitectura sa tematică, fapt care facilitează abordarea interdisciplinară pe care - cu interes şi bucurie - o constat în programul propus audienţei", a declarat preşedintele CCR, citat într-un comunicat al Curţii, citat de Agerpres.

Ea a adăugat că securitatea naţională este integrată în Constituţie - ca valoare, criteriu şi arhitectură instituţională.

"Deşi Constituţia nu defineşte exhaustiv noţiunea de 'securitate naţională', ea o proiectează în mai multe planuri: ca valoare ce susţine ordinea constituţională, ca raţiune expresă de restrângere a exerciţiului unor drepturi şi ca infrastructură instituţională. Din acest motiv se vorbeşte astăzi tot mai mult despre constituţionalizarea noţiunii de 'securitate naţională' şi de includerea sa în 'blocul de constituţionalitate'", a spus Simina Tănăsescu.

De asemenea, Simina Tănăsescu a precizat că securitatea naţională asigură ordinea constituţională şi este o condiţie prealabilă existenţei statului - şi tocmai de aceea ea trebuie "disciplinată" de statul de drept.

"În paradigma contemporană a securităţii democratice, protecţia statului şi protecţia drepturilor nu sunt antagonice, ci complementare: statul apără drepturile apărând ordinea constituţională; iar ordinea constituţională apără securitatea, impunând legalitate, proporţionalitate şi garanţii procedurale efective. Aşadar, securitatea este - cum spune doctrina - o 'stare' care preîntâmpină chiar recursul la excepţional: o societate rezilientă declanşează mai rar stări de urgenţă tocmai pentru că arhitectura obişnuită a dreptului funcţionează", a subliniat Tănăsescu.

Potrivit preşedintelui CCR, recent, prin decizia 70/2023 privind legea securităţii şi apărării cibernetice, CCR a confirmat două lucruri, respectiv domeniul cibernetic este intrinsec securităţii naţionale moderne, iar extinderea listei de ameninţări este firească şi flexibilitatea termenilor, cerută de "dinamica tehnologică", nu exonerează exigenţele legalităţii şi protecţiei drepturilor - orice măsură concretă rămâne supusă controlului de legalitate şi constituţionalitate.

"În deschiderea unui astfel de eveniment nu pot fi trase - deja - concluzii. Însă am putea conveni cu toţii de la început că un pact pentru 'securitatea constituţională' poate fi util. Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos. Constituţia este instrumentul care ne permite să evităm ambele extreme; trebuie doar să avem curajul să o aplicăm cu rigoare şi cu convingere", a punctat Simina Tănăsescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













