Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”

Stiri Justitie
10-10-2025 | 14:03
Simina Tănăsescu
Inquam Photos / George Călin

Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a afirmat, vineri, în cadrul unui eveniment organizat de Asociaţia Română de Drept Constituţional, că securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este "haos".

autor
Claudia Alionescu

Simina Tănăsescu a participat la Masa rotundă anuală organizată de Asociaţia Română de Drept Constituţional (ARDC), cu tema "Securitatea şi Constituţia - Dimensiuni juridice naţionale, europene şi internaţionale".

"Conceptul de securitate nu mai este de mult doar o problemă a 'sabiei şi scutului', cum spun istoricii. El traversează economia şi finanţele, reţelele cibernetice şi spaţiul informaţional, sănătatea publică, energia, mediul şi, fireşte, apărarea şi ordinea publică. Această pluralitate de sensuri este deja înscrisă în documentul care a stat la baza organizării mesei rotunde şi în arhitectura sa tematică, fapt care facilitează abordarea interdisciplinară pe care - cu interes şi bucurie - o constat în programul propus audienţei", a declarat preşedintele CCR, citat într-un comunicat al Curţii, citat de Agerpres.

Ea a adăugat că securitatea naţională este integrată în Constituţie - ca valoare, criteriu şi arhitectură instituţională.

"Deşi Constituţia nu defineşte exhaustiv noţiunea de 'securitate naţională', ea o proiectează în mai multe planuri: ca valoare ce susţine ordinea constituţională, ca raţiune expresă de restrângere a exerciţiului unor drepturi şi ca infrastructură instituţională. Din acest motiv se vorbeşte astăzi tot mai mult despre constituţionalizarea noţiunii de 'securitate naţională' şi de includerea sa în 'blocul de constituţionalitate'", a spus Simina Tănăsescu.

Citește și
Nicușor Dan, Parlament
Nicuşor Dan, despre decizia CCR: „Dacă legea interzice ANI să publice, o să o public pe pagina Preşedinţiei, nu e o problemă”

De asemenea, Simina Tănăsescu a precizat că securitatea naţională asigură ordinea constituţională şi este o condiţie prealabilă existenţei statului - şi tocmai de aceea ea trebuie "disciplinată" de statul de drept.

"În paradigma contemporană a securităţii democratice, protecţia statului şi protecţia drepturilor nu sunt antagonice, ci complementare: statul apără drepturile apărând ordinea constituţională; iar ordinea constituţională apără securitatea, impunând legalitate, proporţionalitate şi garanţii procedurale efective. Aşadar, securitatea este - cum spune doctrina - o 'stare' care preîntâmpină chiar recursul la excepţional: o societate rezilientă declanşează mai rar stări de urgenţă tocmai pentru că arhitectura obişnuită a dreptului funcţionează", a subliniat Tănăsescu.

Potrivit preşedintelui CCR, recent, prin decizia 70/2023 privind legea securităţii şi apărării cibernetice, CCR a confirmat două lucruri, respectiv domeniul cibernetic este intrinsec securităţii naţionale moderne, iar extinderea listei de ameninţări este firească şi flexibilitatea termenilor, cerută de "dinamica tehnologică", nu exonerează exigenţele legalităţii şi protecţiei drepturilor - orice măsură concretă rămâne supusă controlului de legalitate şi constituţionalitate.

"În deschiderea unui astfel de eveniment nu pot fi trase - deja - concluzii. Însă am putea conveni cu toţii de la început că un pact pentru 'securitatea constituţională' poate fi util. Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos. Constituţia este instrumentul care ne permite să evităm ambele extreme; trebuie doar să avem curajul să o aplicăm cu rigoare şi cu convingere", a punctat Simina Tănăsescu.

Angajații unei benzinării au oprit pompa când au văzut ce făcea un șofer care începuse să alimenteze. VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: CCR, securitate, Constitutie,

Dată publicare: 10-10-2025 14:03

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Reacția CCR în scandalul bonusurilor de pensionare de 180.000 de lei: „Niciunul din judecători nu a primit”
Stiri actuale
Reacția CCR în scandalul bonusurilor de pensionare de 180.000 de lei: „Niciunul din judecători nu a primit”

Judecătorii CCR care urmează să se pensioneze nu și-au încasat încă bonusurile de 180.000 de lei, afirmă președintele interimar al instituției, care a reacționat la dezvăluirile din spațiul public.

Nicuşor Dan, despre decizia CCR: „Dacă legea interzice ANI să publice, o să o public pe pagina Preşedinţiei, nu e o problemă”
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre decizia CCR: „Dacă legea interzice ANI să publice, o să o public pe pagina Preşedinţiei, nu e o problemă”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după decizia CCR privind declaraţiile de avere, că, dacă legea interzice Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) să facă publică declaraţia sa de avere, el o va publica pe site-ul Preşedinţiei.

Președintele CCR, despre anularea alegerilor prezidențiale, impactul rețelelor sociale și reluarea turului doi
Stiri actuale
Președintele CCR, despre anularea alegerilor prezidențiale, impactul rețelelor sociale și reluarea turului doi

Preşedintele Curţii Constituţionale (CCR) Marian Enache a acordat un interviu pentru juridice.ro cu privire la decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale din 2024.

Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe președintele Curții Constituționale, precum și pe alți doi judecători ai CCR
Stiri Politice
Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe președintele Curții Constituționale, precum și pe alți doi judecători ai CCR

Administratia Prezidentiala a anuntat, luni, că președintele Klaus Iohannis a decis să decoreze trei judecatori ai Curții Constituționale. Este vorba despre președintele CCR, Marian Enache, dar și alți doi judecători: Livia Stanciu și Attila Varga.

Un fost judecător al Curții Constituționale explică cine va prelua funcția de președinte interimar al României
Alegeri prezidentiale 2025
Un fost judecător al Curții Constituționale explică cine va prelua funcția de președinte interimar al României

Guvernul va stabili noile condiții ale alegerilor prezidențiale care trebui reluate, după decizia CCR, în timp ce funcția de președinte al României va fi preluată, interimar, de cel care va fi desemnat președintele Senatului din noul Parlament ales.

Recomandări
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Octombrie 2025

03:12:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28