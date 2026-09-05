Procurorii DNA au dispus și punerea în mișcare a acțiunii penale față de cele patru persoane, începând cu 5 septembrie 2026, potrivit unui comunicat emis de DNA.

Este vorba despre o asistentă universitară la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din municipiul Constanța, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, în 15 acte materiale, un asistent universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din municipiul Constanța, cercetat pentru complicitate la luare de mită în formă continuată, în 15 acte materiale, precum și două studente ale aceleiași facultăți, fiecare cercetată pentru complicitate la luare de mită în formă continuată, în 15 acte materiale.

Cei patru inculpați vor fi prezentați Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Percheziții în 26 de locații

La data de 4 septembrie, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții în 26 de locații situate cu precădere în municipiul și județul Constanța.

Perchezițiile au vizat domicilii ale unor persoane fizice, cabinete medicale, sediul unei unități de învățământ superior și sediul unei unități medicale. În urma acestora au fost identificate și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate.

Ce susțin procurorii DNA

Potrivit ordonanțelor procurorilor, în cauză există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada mai - septembrie 2026, o asistentă universitară la catedra de anatomie din cadrul Facultății de Medicină a Universității Ovidius Constanța, care avea atribuții în evaluarea și notarea studenților la această disciplină și era totodată membră într-una dintre comisiile de examinare constituite la nivelul acestei catedre, ar fi pretins și primit, în repetate rânduri, prin intermediul celorlalți trei inculpați, sume de bani cu titlu de mită de la studenții înscriși la cele două sesiuni de restanțe la disciplina anatomie.

Cele două sesiuni de restanțe s-au desfășurat în perioadele 6 - 12 iulie 2026 și 1 - 6 septembrie 2026. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost primiți în scopul urmărit și obținut al promovării frauduloase a colocviilor și examenelor restante la disciplina de anatomie.

În aceeași perioadă, cei trei intermediari, un asistent universitar și două studente, ar fi ajutat la identificarea studenților interesați, în număr de cel puțin 15 în acest moment, precum și la colectarea sumelor de bani de la aceștia.

Potrivit anchetatorilor, intermediarii i-ar fi asigurat pe studenți de promovarea restanțelor, cu condiția remiterii sumelor respective examinatorilor, printre care și asistenta universitară cercetată în dosar.

Sumele pretinse studenților, respectiv remise de aceștia, ar fi variat între 600 de euro pentru colocviu și 2.500 de euro pentru examen, pentru fiecare student.

Valoarea totală a foloselor astfel obținute a fost stabilită până în prezent la peste 37.100 de euro.

Conform procurorilor, fiecare intermediar și-ar fi păstrat un comision variabil pentru fiecare act de înlesnire, iar diferența ar fi primit-o cadrul didactic examinator.

Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.