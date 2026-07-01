Prejudiciul e de un milion de euro. Ieri, au avut loc mai multe percheziții în acest caz, în județele Timiș și Arad.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, suspecții ar fi accesat fonduri europene, fără a respecta însă cerințele proiectului. Apoi, ar fi folosit banii în mod ilegal, în alte scopuri.

Mascații au descins la sediul unei firme de construcții și la domiciliile mai multor indivizi, de unde au ridicat documente și alte probe relevante. Ancheta continuă.

Suspect: „Sunt mai multe lucrări pe fonduri europene, sunt executate, înschise toate proiectele, ce au ei între ei, beneficiarii, habar n-am. cer documente, mai departe, nicio problemă. Eu sunt doar executant".