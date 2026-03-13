„Acest grup vrea din nou întreaga putere în PSD și în statul român", a scris Buda pe Facebook, adăugând că liderul PNL este „principalul vector pentru reformarea României".

Potrivit europarlamentarului, filonul dragnist (după fostul lider al partidului, Liviu Dragnea, n.r.) din PSD „este în ascensiune" și s-ar comporta similar cu AUR, „atacând Guvernul și încercând să îi saboteze reformele". „Duminica aceasta, PSD trebuie să decidă de ce parte a baricadei este: de cea care modernizează România sau de partea care vrea să o țină ostatică într-o gândire postcomunistă", a mai scris Buda, citat de Agerpres.

PSD, decizie duminică privind bugetul

Declarațiile vin în contextul în care Guvernul a aprobat joi seară proiectul de buget pentru 2026, iar social-democrații încă nu și-au clarificat poziția. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că partidul va decide duminică, în ședința Consiliului Politic Național, dacă va susține bugetul și dacă va depune amendamente. „Duminică vom hotărî acțiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când vom avea dezbaterile în Parlament și votul final", a precizat Grindeanu la Palatul Parlamentului.