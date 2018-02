Kovesi nu își dă demisia: ”Atacul la adresa DNA nu e întâmplător. Asistăm la un festival disperat al inculpaților”

Șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, susține o conferință de presă. Este prima reacție publică după ce mai mulți politicieni i-au cerut ministrului Justiției sa o demită.

Declarațiile susținute de Kovesi:

- Am solicitat colegilor de la Ploiești un raport scris cu privire la ce a apărut în spațiul public și cu privire la aspectele care au fost sesizate ca presupus a fi nelegale

- Un raport scris a fost trimis și procurorului general.

- Într-un dosar, Vlad Cosma a fost trimis în judecată pentru trafic de influienta alături de Mircea Cosma, pentru luare de mită şi abuz în serviciu

- Cauza a fost înregistrată la ICCJ prin sentinţă penală din noiembrie 2016, cei doi fiind condamanti: Cosma Mircea la 8 ani, Vlad Cosma la 5 ani. Acum dosarul este în apel, cu termen săptămâna viitoare, 19 februarie

Citește și Vicepremierul PSD Paul Stănescu: Kovesi ar trebui să îşi dea demisia de la DNA

- Cererile prin care au spus că procurorii nu au procedat legal au fost respinse, s-a constatat definitiv în camera preliminară că probele au fost administrate legale

- Aceşti inculpaţi care fac acuzaţii nereale au invocat în fata judecătorilor cereri şi excepţii, care au fost respinse

- Inculpatul Vlad Cosma a avut calitate de martor în 12 dosare ale DNA, a fost trimis în judecată. Acesta e motivul pentru care se prezenta la sediu. Prezența sa a fost solicitată de procurori, dar de foarte multe ori din proprie inițiativă s-a prezentat la DNA Ploiești și din proprie inițiativă a formulat denunțuri.

- După pronunțarea sentinței de condamnare, membrii acestei familii au început diverse demersuri pentru a obține o pedeapsă mai mică. Astfel la începutul lunii ianuarie, s-au prezentat la DNA Ploiești încercând să intimideze procurorii sub forma unor avertismente de difuzare în mass-media a unor înregistrări truncheate, colaje.

- Evident că procurorii nu au cedat, pentru că știu că au procedat corect. Procurorii DNA nu falsifică probele, modul în care instrumentează probele sunt verificate de judecători

Inquam Photos / Octav Ganea

- Persoana care s-a prezentat vineri a făcut mai multe afirmaţii, extrem de relevante. A susţinut duminică se iese pe televizor, să distrugă pe toată lumea, o să iasă un scandal fantastic, e ditamai regia făcută

- Procurorilor li s-a cerut expres să ne aşezăm undeva să căutăm o variantă, să picăm la pace

- Procurorii nu au cedat pentru că ştiu că nu au falsificat probe

Iată că duminică seara au apărut exact acele situaţii descrise încă de vineri de persoane din anturajul inculpaţilor

- Procurorii şi poliţiştii de la Ploieşti nu s-au temut. Inculpaţii au trecut la aplicarea planului şi au devoalat propriile lor fapte de şantaj

- Acesta e unul dintre motivele pentru carelui inculpatului Cosma Vlad care era martor protejat într-un dosar i s-a ridic at protecţia, pentru că şi-a devoalat singur mărturia

- Nu cred că atac este întâmplător. Asistăm la un festival disperat al inculpaților, care spun neadevăruri

- Acest atac vizează înghenuncherea statului român și a cetățenilor. Justiția este sub un asalt de peste un an de zile și dacă ne uităm cine atacă vedem inculpați condamnați, trimiși în judecată, nu cetățenii cinstiți. Oamenii care au bani, resurse, și care doresc să decredibilizeze ceea ce s-a făcut corect în ultimii ani

- Nu am niciun motiv să îmi dau demisia, am respectat legea în tot ce am făcut

Inquam Photos / Octav Ganea

Când aţi aflat despre acţiunile procurorului Negulescu?

La momentul incare şi-a început activitatea în DNA, cred că avea o vechime de peste 20 de ani în magistratură. Nu era nicio cercetare disciplinară în curs, nu am primit nicio sesizare privind conduita sa

În cadrul DNA se fac controale cu privire la modul în care se lucrează din punct de vedere al ritmicităţii. Nu se asistă la audieri

Nu am primit plângeri, reclamaţii, am văzut cu toţii că au apărut anumite înregistrări în care părea că are un comportament care nu e potrivit pentru un magistrat

La acel moment şi-a dat demisia din DNA

Spuneaţi că DNA Ploieşti e o structură de elită. Sunteţi la fel de mulţumită?

Eu nu am nicio certitudine că acele înregistrări sunt reale sau nu. Vă întreb, toată activitatea DNA se rezumă la un dosar în care un inculpat condamnat face afirmaţii despre un procuror?

Faptul că un inculpat acuza un procuror nu înseamnă că acuzaţia e adevărată. Să aşteptăm să vedem dacă se verifică

Cum a fost posibil ca Vlad Cosma să facă acele înregistrări, au fost în sediul DNA?

Atunci când persoanele sunt citate, se face un control la intrarea în sediu, dar care are ca scop prevenirea unor fapte de violenţă, inclusiv autorănirea

Să fim realişti, trăim în era informaţională, e foarte dificil să controlezi un om, să-i controlezi toate hainele. O astfel de înregistrare poate fi făcută, suntem constinenti cu toţii că persoană din faţa ta te poate înregistra. Acest lucru arată că nu avem nimic de ascuns. Orice procuror care respectă legea nu se teme că este înregistrat

Sunt situaţii în care şi procurorii când fac audieri înregistrează. Nu pot reproşa colegilor că cineva a intrat în sediu şi a făcut o înregistrare

Declarațiile lui Kovesi vin în contextul în care Vlad Cosma, fiul fostului şef al CJ Prahova, a lansat un uriaş scandal, prin prezentarea unor presupuse convorbiri între el şi fostul procuror DNA Mircea Negulescu.

Postul Antena 3 a difuzat duminică seara o înregistrare in Vlad Cosma lansează acuzaţii grave la adresa fostului procuror DNA Mircea Negulescu, recent exclus din magistratură, şi pe şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea.

Dezvăluirile lui Vlad Cosma arată că, din punctul său de vedere, procurorii DNA Ploieşti ar fi încercat să planteze, cu ajutorul lui, probe într-un dosar ce îi vizează pe Sebastian Ghiţă şi pe Victor Ponta – probe pe care însuşi Ghiţă şi le-a asumat, fiind vorba de înscrisuri.

Pe de altă parte, procurorii spun că interceptările prezentate de Vlad Cosma fac parte dintr-un colaj bine pus la punct, în condiţiile în care ar exista deja la DNA un dosar privind acuzaţii de şantaj la adresa apropiaţilor lui Cosma. Ei susţin că ar fi existat un plan de compromitere a procurorilor anti-corupţie, inclusiv a şefei DNA şi au prezentat stenograme în acest sens.

Între timp, Vlad Cosma este plecat în Austria la schi, informaţie confirmate chiar de tatăl său - iar unele voci spun că ar fi plecat şi el în Costa Rica, ca Elena Udrea. Şi asta în condiţiile în care peste doar o săptămână, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este pe cale să ia sfârşit procesul ce îl vizează pe Vlad Cosma şi pe tatăl său, fostul preşedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma.

În primă instanţă, cei doi au fost găsiţi vinovaţi de acuzaţii de corupţie. Mircea Cosma a fost condamnat atunci de magistraţii Curţii Supreme la 8 ani de închisoare, iar fiul său, la 5 ani.

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmaţiile făcute la postul TV, urmând să stabilească dacă există indicii referitoare la săvârşirea vreunei abateri disciplinare. De asemenea, Vlad Cosma a depus, prin avocatul său o plângere penală la Parchetul General împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, printre care Lucian Onea şi Mircea Negulescu, pe care îi acuză de săvârşirea infracţiunilor de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

Mircea Negulescu a fost exclus la sfârşitul lunii trecute din magistratură, fiind găsit vinovat de abateri disciplinare extrem de grave. Una dintre ele ar fi aceea că ar fi încercat să aibă relaţii cu sora lui Vlad Cosma, actuala deputată Andreea Cosma.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer