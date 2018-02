Replica DNA după "înregistrările" prezentate de inculpatul Vlad Cosma. "Scopul este compromiterea procurorilor"

DNA răspunde acuzaţiilor din înregistrările difuzate la Antena 3 de Vlad Cosma. Procurorii au prezentat la rândul lor transcrierea unor discuţii cu persoane care demonstrează existenţa unor demersuri de compromitere a DNA.

"Cu referire la emisiunea difuzată de postul de televiziune Antena 3, în cursul serii de 11 februarie 2018, în care au fost prezentate o serie de înregistrări audio, ce redau presupuse discuţii purtate de procurorul şef al Serviciului Teritorial Ploieşti - Onea Lucian cu inculpatul Cosma Vlad, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să transmită următoarele: 1. Vlad Cosma, inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă într-un dosar aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu termen pe 19 februarie 2018, trimis în judecată de Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a prezentat denaturat situaţia dintr-un dosar penal aflat în curs de urmărire penală, folosindu-se de colaje ale unor înregistrări pe care le-a realizat personal. 2. Relevant este că, anterior difuzării înregistrărilor, persoane din anturajul acestuia, s-au prezentat în mod repetat la şeful Serviciului Teritorial Ploieşti şi, în lipsa acestuia, la alţi procurori/ofiţeri de poliţie judiciară – ultima dată vineri, 9 februarie 2018 – cerându-le procurorilor să facă demersuri astfel încât să îi creeze o situaţie juridică favorabilă lui şi tatălui său - inculpatul Cosma Mircea (cercetat pentru luare de mită şi abuz în serviciu în acelaşi dosar aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu termen pe 19 februarie 2018, în care este inculpat şi fiul său)", transmite DNA într-un comunicat difuzat luni şi citat de News.ro.

Conform instituţiei, "procurorilor li se cerea să nu deruleze o anchetă penală cu privire la presupuse infracţiuni aflate în legătură cu dosarul deja trimis în judecată, precum şi să întocmească şi să elibereze un înscris care să îi folosească inculpatului Cosma Mircea la îmbunătăţirea situaţiei juridice în dosarul aflat la ICCJ, în faza procesuală a apelului", iar "persoanele respective au atras atenţie procurorilor că, în caz contrar, vor fi difuzate la diverse posturi de televiziune înregistrări video din anchetele acestora, constând în montaje, colaje, special realizate pentru compromiterea procurorilor şi ofiţerilor de poliţie care au instrumentat mai multe cauze penale, printre care şi cel privindu-i pe inculpaţii sus menţionaţi".

DNA prezintă transcrierea unei discuţii dintre persoană din anturajul lui Mircea Cosma şi un ofiţer de poliţie de la ST Ploieşti - 09.02.2018

"Persoană: … Duminică iese pe televizor. Şi-au făcut nişte înregistrări, nişte chestii de genul ăsta… şi vor să iasă pe televizor să distrugă pe toată lumea.

… N-am ce să fac! Că asta… că n-au… Au făcut, au aranjat tot! Să… Vor să iasă duminică, să iasă pe televizor cu ele.

… Nici nu v-am spus!… Şi dacă va fi un scandal foarte mare şi o băşică foarte mare, care va exploda, pentru că el are nişte chestii foarte, foarte…

… O să iasă un scan… o să iasă un scandal fantastic, că se duce la presă, care presa e împotriva voastră! Şi o să fie o… întreg scandal. Eu acuma vă spun decât… vă spun… vă trag un semnal de alarmă… Adică, ce puteţi să faceţi?… că nu puteţi să le faceţi, că el le are… Oricum sunt toate date, montate…

… Ei au ce au, că… ăla mi-a zis: ”…Domn’e (…) nu mi-au dat nici măcar o caracterizare pentru tata!”

… Dumneavoastră trebuie să înţelegeţi, că nu e de glumă! Au făcut nişte discuţii mari pe la C.S.M., pe la CONSILIUL MAGISTRATURII, pe la ÎNALTA CURTE… tot felul de discuţii… cu S.R.I.-ul… s-au înţeles… au fost toţi, împreună, la SEBI GHIŢĂ, în… în ăsta, cum îi spune? În… ă… în SERBIA.

… Au avut pe-acolo discuţii… le-a arătat… au montat împreună… Sunt montate oficial cu ăia după la R.T.V., cu GÂDEA, de la ANTENA 3… Deci, nu… nu e un scăndăluţ!

… E ditamai regia făcută! O să transmită două posturi în direct… şi ROMÂNIA TV… şi ANTENA 3! ANTENA 3 o să fie în direct, cu totul, absolut…!

… Doamna… trebuie găsită o variantă prin care să scăpaţi de ăştia după cap, că o să vi se rupă picioarele la toţi! Credeţi-mă, s-au făcut nişte…!

Ofiţer DNA: Ce variantă? Care ar fi varianta?

Persoană: Nu ştiu! Să-l lăsaţi, dracu’, în pace!

…trebuie să ne aşezăm undeva, să căutăm o variantă, să pice la o pace, să facă într-un fel, că o să vadă ce recul o să aibă prima…

….Duminică apare… Trebuia să apară pe data de 15… eu ştiam ceva, n-am fost sigur… da’ am avut noi… ne-a amânat nouă procesu’… şi acum avem pe 18 proces… şi s-ar putea să fie ultimul, că încep dezbaterile şi… a zis … „Ce să mai fac cu alea, dacă mă duc la puşcărie?”

…Cu cât ajungi mai sus, căderea e în jos… şi eu acuma vă spun în felul următor… asta, aşa… fac o discuţie… şi uit că am făcut-o! Vedeţi-vă de pielea dumneavoastră, că sunteţi la fel de băgată ca şi ceilalţi!

… Este vorba şi de serviciul, şi de salariile, şi …[neinteligibil]…, şi de familia dumneavoastră.

…Da! Eu, cu ochii mei am văzut! Mi-e milă de dumnea… Eu vă spun cinstit! Vedeţi-vă de pielea dumneavoastră!

…Oamenii-s nebuni! Nu vă daţi seama ce filme au făcut, ce discuţii, ce îmbârligări! Au discuţii cu CIUTACU, cu… cu nu ştiu care, cu nu ştiu care, cu nu ştiu care, cu nu ştiu… cu douăzeci de inşi… cu VICOL, cu BLAGA, cu UDREA, cu BICA, care intră în direct de nu ştiu unde, cu PONTA, care nu ştiu ce vine să zică. O să fie un scandal monstru! N-au vrut să facă chestia asta c-a picat Guvernu’ şi n-au vrut să …[neinteligibil]… una cu alta! Cu DRAGNEA, care îi cere schimbarea lui KÖVESI… cu înregistrări, în care discută NEGULESCU la telefon…

… E ticluită ca lumea şi sunt pregătiţi rău de tot!

… Şi după ce vedem primul set şi vedem impactul care este… o să vă dau un telefon, că vin… şi vedem".

O altă transcriere este cea a discuţiei dintre o altă persoană din anturajul familiei Cosma şi procuror ST Ploieşti - 29.01.2018

"Persoană: Nu! Problema e că… o să înceapă un mare scandal la ANTENA 3… şi v-au filmat… şi pe dumneavoastră…...Nu ştiu! Au intrat doi… cablaţi cu interfoane, cu camere, cu tot…

… Intră şi GHIŢĂ de la BELGRAD, în direct… S-a dus VOICULESCU acolo… Adică, e o chestiune amplă, care e numa’ pe D.N.A. Ploieşti!.... VLĂDUŢ COSMA. Are termen în februarie şi acuma vrea să dea drumul…

…Şi… concluziile ajung la KÖVESI. că de aia s-a dus VOICULESCU, că vor să... habar n-am!… ă… ştiu doar că o să le dea drumu’… la ANTENA 3, la GÂDEA, …, tot se duc, fac repetiţii… montaje. Serios!

… Da, nu ştiu. Că miza e alta, miza e de distrugere, nu de cancan!

… Adică, nu e o situaţie de cancan, că vor să dea nişte înregistrări! Ideea e să-l distrugă pe domnul ONEA… nu ştiu!… să ajungă la KÖVESI… Dacă e şi VOICULESCU băgat… şi GHIŢĂ… în treaba asta, e o chestiune mai serioasă! Nu e făcută doar aşa, de… VLĂDUŢ!".

"Difuzarea înregistrărilor, cum - de altfel - a afirmat şi unul dintre cei doi interlocutori, are ca scop compromiterea procurorilor şi a ofiţerilor de poliţie care au instrumentat cauzele privind pe Cosma Mircea, Cosma Vlad şi pe fostul deputat Ghiţă Sebastian Aurelian, în condiţiile în care, aşa cum am menţionat, pe rolul ICCJ se află dosarul penal cu termen la data de 19 februarie 2018", conchisde DNA, adăugând că "l acest moment, alte detalii nu pot fi furnizate, deoarece aspectele menţionate fac obiectul unui dosar penal având ca obiect, între alte infracţiuni, şi infracţiunea de şantaj".

Antena 3 a difuzat duminică seară înregistrări furnizate de Vlad Cosma din care rezulta că i s-ar fi cerut să planteze probe pentru un dosar vizându-i pe Sebastian Ghiţă şi Victor Ponta.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer