Nicușor Dan ar urma să anunțe curând dacă acceptă sau nu nominalizările trimise de ministrul Justitiție pentru șefia marilor parchete, explică surse din Administrația Prezidențială pentru Știrile ProTV.

Potrivit Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Președintele are la dispoziție 60 de zile să-și comunice decizia.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a transmis marţi Preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public. Cristina Chiriac este propunerea pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ioan-Viorel Cerbu, pentru procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Codrin-Horaţiu Miron, pentru şefia DIICOT.

Ministerul Justiţiei anunţă că, potrivit art. 148 alin. (1),(3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu, a înaintat astăzi Preşedintelui României propunerile de numire în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public.

Propunerile sunt:

Cristina CHIRIAC – funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Marius VOINEAG – funcţia de procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Ioan-Viorel CERBU – funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marinela MINCĂ – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel ŞTEFAN – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Codrin-Horaţiu MIRON – funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Alex Florin FLORENŢA – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Ministerul Justiţiei reafirmă ”angajamentul pentru asigurarea transparenţei şi profesionalismului în procesul de selecţie a procurorilor pentru funcţiile de conducere de rang înalt din cadrul Ministerului Public”.

Ministerul arată că marţi s-au desfăşurat noile interviuri în cadrul procedurii de selecţie a procurorilor în vederea formulării către Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, exclusiv cu acei candidaţi care au primit aviz negativ, respectiv procuror Cristina CHIRIAC, procuror Marinela MINCĂ şi procuror Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI.

În cadrul interviurilor au fost avute în vedere şi aspectele reţinute în avizele Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

În urma fiecărei serii de interviuri, au avut loc consultări între Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, şi ceilalţi membri ai Comisiei de interviu. În vederea consolidării transparenţei şi a încrederii publice în procedura de selecţie a procurorilor pentru funcţii de conducere de rang înalt, Ministerul Justiţiei publică principalele elemente avute în vedere în procesul de evaluare a candidaţilor intervievaţi astăzi.

„Demersul se înscrie în cadrul angajamentelor asumate de România în procesul de cooperare cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, având ca obiectiv alinierea procedurilor naţionale la standardele internaţionale privind obiectivitatea, integritatea şi responsabilitatea decizională în numirea procurorilor cu funcţii manageriale”, arată ministerul Justiţiei.

În urma analizei candidaturilor prin prisma celor precizate mai sus, Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a hotărât continuarea procedurii cu privire la următorii candidaţi: procuror Cristina CHIRIAC, pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

„Pentru continuarea procedurii cu privire la acest candidat, ministrul justiţiei a avut în vedere, în esenţă, următoarele aspecte Proiectul de management a evidenţiat, în mod explicit, o abordare sistemică a Ministerului Public, având în vedere atât structurile specializate, cât şi parchetele nespecializate, cu identificarea unor disfuncţionalităţi reale şi a unor direcţii concrete de intervenţie. Candidata a detaliat modul în care obiectivele propuse derivă din experienţa profesională acumulată la nivelul parchetelor nespecializate, DIICOT şi DNA, demonstrând o cunoaştere aplicată a mecanismelor de funcţionare şi a nevoilor reale ale sistemului. Totodată, corelarea dintre viziunea strategică şi măsurile operaţionale a fost clar evidenţiată prin propunerea unor instrumente concrete de coordonare, monitorizare şi eficientizare, ceea ce confirmă că direcţiile de acţiune nu sunt formulate abstract, ci rezultă dintr-o analiză reală şi aprofundată a contextului instituţional. Prin urmare, susţinerea potrivit căreia candidata nu ar cunoaşte realităţile Ministerului Public nu se confirmă în mod obiectiv, fiind contrazisă de conţinutul proiectului şi de clarificările oferite în cadrul interviului”, spune ministerul.