Actorul din ”Game of Thrones”, Michael Patrick, a murit la vârsta de doar 35 de ani, din cauza unei boli cumplite

Actorul și scriitorul Michael Patrick a decedat la vârsta de 35 de ani.

Cristian Matei

Originar din Irlanda, actorul a jucat într-un episod din sezonul 6 al serialului „Game of Thrones” (”Urzeala tronurilor”).

Potrivit revistei People, el a murit în timp ce se afla în îngrijire paliativă. Anunțul a fost făcut de soția sa, Naomi Sheehan, pe Instagram miercuri, 8 aprilie.

Patrick se lupta cu boala neuronului motor, care „atacă rapid nervii care controlează mișcarea, astfel încât mușchii nu mai funcționează” și este incurabilă, potrivit Asociației MND.

Scleroza laterală amiotrofică este cea mai comună formă a bolii, deși familia sa nu a dezvăluit diagnosticul exact.

„Aseară, Mick a trecut, din păcate, în neființă la Hospice-ul din Irlanda de Nord. A fost diagnosticat cu boala neuronului motor pe 1 februarie 2023. A fost internat acum 10 zile și a fost îngrijit de echipa incredibilă de acolo. A trecut în neființă în pace, înconjurat de familie și prieteni. Cuvintele nu pot descrie cât de îndurerați suntem.”, a anunțat Sheehan.

Asociația MND spune că această afecțiune „duce la slăbirea, rigidizarea și atrofierea mușchilor”, afectând potențial capacitatea unei persoane de a merge, vorbi, mânca, bea și respira. Deși simptomele variază de la o persoană la alta, este o boală care „scurtează viața”.

Sheehan și-a omagiat soțul pentru puterea sa și pentru influența pe care a exercitat-o asupra celor din jur.

„S-a spus de mai multe ori că Mick a fost o sursă de inspirație pentru toți cei care au avut privilegiul să-l cunoască, nu doar în ultimii ani, pe durata bolii sale, ci în fiecare zi a vieții sale. A trăit o viață cât se poate de plină. Bucurie, bogăție sufletească, râs molipsitor. Un titan cu părul roșcat., a scris ea.

„Suntem atât de recunoscători tuturor celor care ne-au susținut în ultimii ani. Mick iubea acest citat al lui Brendan Behan, care pare potrivit acum: «Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci în lume sunt să ai ceva de mâncare, ceva de băut și pe cineva care să te iubească.» Așadar, nu vă gândiți prea mult. Mâncați. Beți. Iubiți. Naomi — soția lui Mick.”, a mai spus Sheehan.

Ultima postare a lui Patrick pe rețelele de socializare a fost în 6 februarie, când a dezvăluit că neurologul său a estimat că mai are un an de trăit.

„Încă mai am multe pentru care să trăiesc și multe planuri”, a scris el, printre altele.

Sursa: People

Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”
Premiile Emmy 2019. "Urzeala Tronurilor" a câştigat şi bătălia finală

Premiile Emmy 2019. "Urzeala Tronurilor" a câştigat şi bătălia finală - a primit trofeul pentru cel mai bun serial dramatic la ultima gala Emmy la care mai putea participa.
