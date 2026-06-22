Suspectul tocmai primise 3.000 de euro, din cele 5.000 pe care le-ar fi pretins de la soția unui localnic condamnat definitiv pentru șantaj și violarea vieții private, la 2 ani și patru luni de închisoare.

În schimbul șpăgii, plătită în bancnote marcate de anchetatori, bărbatul i-ar fi promis femeii că va interveni la un procuror să îl ajute să obțină anularea condamnării printr-o revizuire.

În urma flagrantului, un judecător de la Curtea de Apel București a emis pe numele acestuia un mandat de arestare pentru 30 de zile, pe care l-a și contestat.

Suspectul nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.