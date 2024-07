Dorian Popa, influencer celebru din România, va juca în comedia MENTORII, primul film produs de UNTOLD Universe

Dorian Popa se alătură astfel comediantului Cătălin Bordea, cei doi fiind primii actori anunțați din distribuția de senzație a acestui film. Dorian Popa va intra în pielea mentorului Flex Barbarul și promite să dea viață unui personaj original și pe alocuri autoironic, cum nu a mai fost văzut până acum. Comedia MENTORII va ajunge în cinematografele din toată țara la începutul anului 2025.

Flex Barbarul, personajul jucat de Dorian Popa, este unul dintre cei trei mentori care îl vor ajuta pe Johnny Baltă, jucat de Cătălin Bordea, să își transforme viața și să îi demonstreze tatălui că este demn să devină moștenitor al imperiului financiar. Flex Barbarul va încerca să-l convingă pe elevul său că succesul în viață este garantat de un fizic impresionant, la care poți ajunge doar prin antrenamente de fitness barbar, regim alimentar cu carne semicrudă și multe alte trucuri și scurtături pentru a putea obține rezultate uimitoare într-un timp record.

“Acum un an și ceva am citit pentru prima dată schița scenariului și mi s-a părut extrem de bun. M-am reîntâlnit cu regizorul Adrian Tapciuc și cu băieții după un an și mi s-au reconfirmat primele impresii când am citit scenariul și am râs cu gură până la urechi. Unul dintre motivele care m-a determinat să accept acest rol este faptul că cei care se ocupă de realizarea acestui film, fac și unul dintre cele mai frumoase evenimente din România și anume festivalul UNTOLD care a adus atâta valoare românilor și României. În al doilea rând, m-a convins scenariul și în al treilea rând faptul că personajul pe care eu îl voi interpreta este o parodie la adresa băieților care practică fitness-ul. Eu am învățat de la mentorii din viața mea că autoironia este una dintre cele mai rare calități. Abia aștept să văd dacă mă pot parodia, dacă mă pot "lua la mișto" în așa măsură încât oamenii să râdă de compoziția mea, pentru că este un rol de compoziție. Cei care au ochi să vadă și urechi să audă își vor da seama că personajul pe care eu îl interpretez este inspirat de o persoană publică internațională care a creat ceva vâlvă în ultimii ani în spațiul online și sper foarte mult să-mi depășesc barierele și zona de confort și să fac acest rol de compoziție ca la carte.”, a declarat Dorian Popa.

Creatorii lungmetrajului promit că filmul ne va ține cu gură până la urechi, de la început și până la final, atât datorită scenariul cât și chimiei dintre actori.

“Chimia dintre Dorian și ceilalți actori este una senzațională! L-am văzut pe Dorian la una dintre repetiții, iar acolo a dat doar 10% din potențialul său, și cu toate astea vreau să vă spun că toată echipa a râs cu lacrimi de umorul lui Dorian în interpretarea lui Flex Barbarul”, spune Edy Chereji - Co-Founder UNTOLD UNIVERSE.

“Rolul lui Flex Barbarul, mentorul de fitness, a fost creat imaginându-ne un singur actor care să îi poată da viață și acesta este Dorian Popa”, spune Adrian Tapciuc, regizorul filmului, care a lucrat împreună cu Dorian încă de la începutul carierei de actor.

“Am fost unul dintre primii regizori cu care a lucrat Dorian. Îmi amintesc vara anului 2010, atunci când s-a prezentat cu încredere la castingul pe care l-am organizat pentru serialul Pariu cu Viața. M-au impresionat din prima clipă determinarea și tenacitatea cu care Dorian lupta pentru a progresa în fiecare zi și în fiecare domeniu. Îl consider cel mai potrivit pentru a da viața lui Flex, influencer-ul cu corp de invidiat și mentalitate de învingător.”, a mai declarat Adrian Tapciuc, regizorul filmului MENTORII.

Synopsis

"MENTORII" spune povestea lui Johnny Baltă, interpretat de Cătălin Bordea, un bărbat mult prea imatur pentru vârsta lui, care întâmplător este viitorul moștenitor al celui mai mare imperiu financiar din țară: averea tatălui său, Dorin Baltă. Nemulțumit de superficialitatea fiului său, Dorin decide să îl dea afară din casă după ce acesta face un alt accident de mașină. Mai mult, îi cere lui Johnny să demonstreze în maxim șase luni că poate deveni un adult responsabil, capabil să conducă imperiul financiar, altfel va fi dezmoștenit.

Ajutat de sora sa Magda, Johnny crede că a găsit o soluție rapidă și ușoară pentru a rezolva problema: va fi mentorat de cei mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. Aceștia sunt Flex Barbarul - mentorul de fitness și viață sănătoasă, Sandra Senzorial - mentorul de wellbeing și Robby Anonimul - mentorul de business și finanțe.

Răsplata de un milion de euro pusă la bătaie în film este mai mult decât tentantă pentru cei trei influenceri. Fiecare va lupta să fie mentorul principal al lui Johnny, împărtășind din teoriile sale sau, de cele mai multe ori, încercând să le demonteze pe cele ale concurenților.

Din aceste conflicte se vor naște cele mai comice și neașteptate momente ale filmului. Finalul va arăta dacă Johnny devine cu adevărat un om schimbat, fie datorită sfaturilor primite de la influenceri, fie datorită lecțiilor proprii pe care le învață în cele șase luni.

Ideea filmului precum și scenariul aparțin Magic Maker Media House, casa de producție ce face parte din grupul UNTOLD Universe. De asemenea, cel mai mare label de stand-up comedy din România, Headline Management Agency s-a alăturat acestui proiect în calitate de producător asociat, lucru care e o garanție în plus pentru succesul acestei comedii.

Filmul MENTORII se află acum în faza de pre-producție, iar filmările vor începe în data de 15 august. Filmul va avea și scene care vor fi filmate la festivalul UNTOLD. Lansarea filmului în cinematografele din România va avea loc în prima parte a anului 2025.

