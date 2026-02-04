Conform surselor citate, cauţiunea a fost stabilită la 500.000 de lei. DNA a efectuat marţi percheziţii la Cristian Rădulescu şi Grupul Grampet din care face parte firma Grup Feroviar Român.

De ce este acuzat directorul GFR

Cristian Rădulescu este acuzat că i-a dat 500.000 de euro mită unui practician în insolvenţă pentru obţinerea unui imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din Capitală.

Imobilul respectiv aparţine unei societăţi aflate în procedura de concordat preventiv din Grupul Grampet. DNA a transmis miercuri un comunicat de presă referitor la acest caz.

"În cursul anului 2025, una dintre societăţile pe acţiuni din grupul de firme în care este director şi inculpatul R.C. a intrat în procedura de concordat preventiv, motiv pentru care în dosarul deschis pe rolul instanţei a fost desemnată de către Curtea de Apel Bucureşti o societate de practicieni în insolvenţă care să asigure supravegherea activităţii debitorului, analizarea situaţiei economico-financiare, întocmirea şi monitorizarea planului de redresare, precum şi relaţia procedurală cu creditorii şi instanţa, în vederea implementării măsurilor necesare pentru restructurarea obligaţiilor şi evitarea stării de insolvenţă. Astfel, în perioada iunie 2025 - ianuarie 2026, inculpatul R.C., în calitate de director general al unei societăţi din cadrul grupului de firme, i-ar fi promis practicianului în insolvenţă desemnat să supravegheze concordatul preventiv al societăţii (martor în cauză) foloase necuvenite constând în suma de 500.000 de euro, precum şi suplimentarea onorariului profesional, în ipoteza deschiderii procedurii de insolvenţă faţă de o altă societate din acelaşi grup", informează DNA.

Promisiunile ar fi fost formulate în legătură directă cu atribuţiile exercitate de practician, în calitate de administrator concordatar, scopul urmărit fiind urgentarea dobândirii de către grupul de firme a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, inclus în activul societăţii aflate în concordat.

"În acest context, inculpatul R.C. ar fi urmărit ca administratorul concordatar să îşi îndeplinească în mod defectuos obligaţiile sale profesionale, în special în ceea ce priveşte întocmirea planului de restructurare, susţinerea apărării în faţa judecătorului-sindic, declararea şi motivarea apelului împotriva hotărârii pronunţate în primă instanţă, precum şi derularea procedurilor de executare silită asupra bunurilor societăţii", explică DNA.

Cristian Rădulescu are la dispoziţie trei zile pentru a depune cauţiunea de 500.000 de lei.

Grupul Grampet este cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa Centrală şi de Sud-Est, fiind deţinut de afaceristul Gruia Stoica.