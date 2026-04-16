Nicuşor Dan a fost întrebat la Europa FM dacă mai face referendumul pe justiţie. Președintele a dat asigurări că această consultare cu magistrații va avea loc „nu mai departe de o lună, din momentul ăsta”, notează News.ro.

„Sigur că da. De la momentul în care l-am anunţat, ne-am apucat de structura informatică, nu cred că mai departe de o lună, din momentul ăsta”, a spus preşedintele despre momentul în care va declanşa referendumul.

Despre sensul acestui referendum, după ce a făcut numirile în justiţie, Nicuşor Dan a afirmat că „Parchetul este numai o parte din lumea justiţiei”.

„Parchetul se ocupă de cercetarea penală a presupuselor infracţiuni. Când avem o componentă de judecători în sfera penală, avem o componentă de judecători în sfera civilă, şi de raportul între judecători”, a arătat el.

Referendumul din justiție ar putea avea loc la aproape jumătate de an după ce a fost anunțat

Pe 21 decembrie 2025, după ce a avut mai multe întâlniri cu magistrații, Nicușor Dan a anunțat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?

Și dacă magistrații vor spune că DA, CSM acționează în interes public vom continua discuțiile. Dar dacă magistrații vor spune că Consiliul Superior nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a adăugat atunci Nicușor Dan.

Pe 7 aprilie 2026, Nicușor Dan a transmis că e aproape gata sistemul informatic care ar permite organizarea referendumului din Justiție.

„După ce ne-am consultat cu magistraţii, am spus că trebuie să facem un sistem informatic. El e în curs de a fi făcut”, a spus Nicuşor Dan într-o conferință de presă.