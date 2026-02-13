Piedone primise o decizie nefavorabilă şi la Curtea de Apel Bucureşti în martie 2025, după care Instanţa supremă i-a respins recursul ca nefondat.

Potrivit legii, persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese nu mai poate ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.

Ultima funcţie ocupată de Piedone a fost cea de şef al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului, fiind demis în iulie 2025 de premierul Ilie Bolojan.

În februarie 2024, Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că a constatat un conflict de interese de natură administrativă în cazul lui Cristian Popescu-Piedone, după ce acesta şi-ar fi numit ginerele în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale.

Potrivit ANI, pe vremea când era primar în Sectorul 5, Popescu-Piedone a emis şi a semnat dispoziţia de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidenţa Legii 550/2002, calitate de pe urma căreia a obţinut un folos material (venituri încasate în anii 2021 şi 2022) în valoare totală de 109.520 lei.