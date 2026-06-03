Prima dată, bărbatul a încercat să îi convingă pe anchetatori că un individ mascat l-a atacat, în apropierea casei sale. S-a prezentat cu poze la poliție și a susținut că agresorul ar fi fost plătit de soția cu care se judecă și care are ordin de protecție împotriva lui.

Câteva zile mai târziu, omul a făcut o nouă reclamație. De această dată, tot un individ cu cagula pe față ar fi tras cu arma asupra lui, în trafic, tot la comanda femeii. Ca totul să fie cât mai veridic ar fi pus la marginea drumului un cartuș mai vechi, de 7,65 de mm și ar fi aprins mai multe petarde.

Dar, după zile de anchete, polițiștii și-au dat seama că ambele întâmplări sunt înscenate. Acum bărbatul este cercetat pentru amenințare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz ilegal de armă, inducerea în eroare a organelor judiciare și deținerea, depozitarea și folosirea de articole pirotehnice fără drept.