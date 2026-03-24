După finalizarea procedurilor legale, tinerii căsătoriți au părăsit tribunalul, însă mireasa s-a împiedicat. Mirele a răspuns imediat, numind-o „prostănacă” pentru că a căzut, relatează Daily Star.

Femeia s-a înfuriat și a cerut judecătorului să le anuleze căsătoria pe loc. Instanța a respectat cererea, pronunțând anularea la doar câteva minute după ce îi declarase soț și soție.

Cea mai scurtă căsnicie din istoria Kuwaitului

Cuplul nu a părăsit niciodată tribunalul ca pereche căsătorită, iar evenimentul este considerat ca fiind cea mai scurtă căsnicie din istoria țării. Povestea a devenit virală online, mulți utilizatori susținând decizia miresei.

Un utilizator X a scris: „O căsnicie fără respect e eșuată încă de la început”, iar altul a adăugat: „Dacă se comportă așa chiar de la început, mai bine să-l părăsești.”