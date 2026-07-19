Potrivit News.ro, el a fost întrebat, într-un interviu televizat care a fost reacţia sa când a aflat că Adrian Veştea a fost nominalizat pentru funcţia de prim ministru.

”Un şoc. Eram la Singapore – o să vă dau o ştire acum, nu pot să o probez, dar credeţi-mă pe cuvânt că nu am cum să inventez aşa ceva – e un foarte frumos acolo amplasament, (...) eram la o conferinţă, prima conferinţă şi vine domnul Ceban, primarul Chişinăului: ce faceţi domnul Ciucu? Mulţumesc, bine, dumneavoastră? Văd că sunteţi pe gânduri şi scrieţi acolo? Şi zic: da, tocmai am aflat că preşedintele României, fără ca noi să ştim – că vorbisem cu Ilie Bolojan şi cu Dan Motreanu – l-a nominalizat pe domnul Veştea prim ministru. Zice: aa, nu ştiai? Păi nu! Zic: tu ştiai? Zice: da, eu ştiam ceva, că ştiam de vreo câteva ore. Zic: cum aşa? Şi-mi arată telefonul. Domnul Ceban de la Chişinău - acuma îmi pare rău, poate comit faţă de omul ăsta o indiscreţie - mi-a arătat telefonul şi îi scrisese cineva Veştea, deci domnul Ceban de la Chişinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea şi a lui Dan Motreanu că va fi nominalizat premier al României”, a afirmat Ciprin Ciucu la Digi 24.

Acesta spune că a fost „de două ori şocat”, o dată de modul în care s-a făcut nominalizarea, fără ştirea conducerii PNL, şi a doua oară pentru că edilul Chişinăului era informat despre lucruri pe care conducerea PNL nu le cunoştea.

Ion Ceban a reacţionat, duminică, pe reţelele de socializare, spunând că nu are „nicio idee” la ce se referă primarul Bucureştiului.

”Urmăresc declaraţiile făcute în spaţiul public la adresa mea, în care aş fi învinuit, în mod nejustificat, precum că aş avea vreo implicare în criza politică din România. Nu am nici o idee la ce se referă primarul Bucureştiului şi cum aş fi implicat? Consider aceste declaraţii ca fiind nefondate şi lipsite de orice bază reală. Am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte şi discut cu foarte multă lume din România: politicieni, reprezentanţi din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declaraţii sunt ieşite din comun. Îmi exprim speranţa sinceră ca România să depăşească cât mai curând această situaţie de criză, în interesul cetăţenilor săi şi al stabilităţii regionale”, a scris Ion Ceban.