Cine este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Mandatul lui va începe de anul viitor

27-11-2025 | 13:03
Noul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat va începe la 7 ianuarie 2026 şi durează un an.

Claudia Alionescu

În funcţia de vicepreşedinte, a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu, magistraţii înlocuindu-i pe Elena Costache şi respectiv Claudiu Sandu.

Cine este Gheorghe Odagiu

Gheorghe Odagiu, membru ales al CSM din partea judecătorilor, a fost preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia şi este specializat în materie penală.

Magistratul a lucrat peste zece ani la Judecătoria Sibiu, iar apoi la Curtea de Apel Alba Iulia, unde a fost iniţial şeful Secţiei Penale, iar apoi a condus instituţia. În CSM, este validat în funcţie până în 2029.

Vicepreşedinte al CSM în urma votului dat de plenul Consiliului a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu, membru ales al Consiliului din partea procurorilor.

El va avea un mandat tot de un an, începând cu 1 ianuarie 2026. Bogdan Staicu a fost mai întâi avocat, iar din 2006 este procuror cu activitate axată pe urmărire penală.

Între anii 2012 şi 2018 a condus Secţia de urmărire penală a Parchetului Tribunalului Bucureşti, iar din 2018 a fost prim-procuror al instituţiei.

Ambii au fost validaţi ca membri CSM prin Hotărârea Senatului nr.172 din 14 decembrie 2022.

Potrivit legislaţiei în vigoare, preşedintele şi vicepreşedintele CSM trebuie să provină din corpuri profesionale diferite.

Judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu şi procurorul Bogdan-Silviu Staicu îi înlocuiesc pe judecătoarea Elena-Raluca Costache şi respectiv procurorul Claudiu-Constantin Sandu.

Plenul CSM s-a întrunit, joi, în şedinţă, după ce dimineaţă secţiile pentru judecători şi procurori şi-au desemnat oficial candidaţii pentru funcţiile de conducere.

Şedinţele au fost convocate în baza procedurii anuale de alegere a conducerii.

Sursa: News.ro

Etichete: presedinte, CSM,

Dată publicare: 27-11-2025 13:03

