Reacția procurorului Marius Iacob după ce Toader a refuzat propunerile pentru DNA

Se prelungeşte suspensul în privinţa şefiei DNA. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunțat vineri că nici unul dintre cei 4 procurori care s-au înscris în cursa nu l-a convins.

Aşa că va relua procedura de selecţie şi aşteaptă alte candidaturi până pe 24 august.

Tudorel Toader nu a făcut personal anunţul, ci a preferat să publice un comunicat pe site-ul Ministerul Justiţiei. În document se precizează că niciunul dintre cei patru procurori care s-au înscris pentru şefia DNA nu va fi propus.

''In cadrul procesului de selecție, s-a apreciat că niciunul dintre candidați nu îndeplinește cerințele necesare desemnării pentru numirea în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. În cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, niciun candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe o analiză a situației actuale care să permită, ulterior, un proces obiectiv şi transparent de evaluare a performanțelor manageriale”, a transmis Ministerul Justiției.

Cu alte cuvinte, Marius Iacob, actualul adjunct al şefului DNA, Florentina Mirica, şefa serviciului de combatere a corupţiei din Justiţie, Cristi Lazăr, adjunctul şefului secţiei de urmărie penală din parchetul general şi Elena Grecu, nu au fost suficient de convingători în faţa ministrului Justiţiei. Însă niciunul nu pare să regrete decizia oficialului.

Singurul care a reacţionat a fost procurorul Marius Iacob.

Marius Iacob: "Interviul a fost ok, s-a desfăşurat în condiţii ca lumea, nu pot să reproşez nimic. Nu am de obiectat, asta e decizia, o respect. Nu am nimic de contestat".

Ministrul Justiţiei a anunţat deja că va relua procedura de selectare a procurorului pe care urmează să îl propună la şefie DNA. Ceea ce înseamnă că Tudorel Toader aşteaptă alţi procurori care să îşi depună candidatura după ce niciunul dintre primii patru nu l-a convins câtuşi de puţin.

Procurorii care nu s-au înscris la prima procedură, dar vor totuşi să o înlocuieasca pe Laura Codruta Kovesi îşi pot depune dosarele până pe 24 august.

Nu trebuie să le lipsească CV-urile şi proiectul de management care nu poate să depăşească 30 de pagini. Lista procurorilor admişi va fi făcută public pe 29 august, pentru că cei declaraţi admişi să fie invitaţi la interviu la începutul lunii septembrie. Tudorel Toader va face anunţul privind propunerea viitorului şef al DNA pe 6 septembrie.

Numirea procurorului şef al DNA va fi făcută însă de Preşedintele României care îl poate refuza pe ministru ori de câte ori consideră. Dar dacă va intra în vigoare nouă lege privind statutul magistraţilor, aşa cum a fost adoptată de majoritatea PSD Alde, Klaus Iohannis pierde aceasta prerogativă şi poate refuza motivat o singură dată propunerea ministrului Justiţiei.