Când a fost audiat, individul a susținut că nu a vrut să pună pe nimeni în pericol. Fosta iubită, o tânără de 18 ani, obținuse un ordin de restricție, iar el nu avea voie să se apropie de ea. În locuință se afla și copilul lor, de un an.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale au intervenit pentru a o salva pe fosta partenera a suspectului, în vârstă de 18 ani. Prietena ei sunase speriată la 112 să anunțe că ea fusese luată cu forța de suspect și dusă în apartamentul în care acesta s-a baricadat.

Pentru că victima era ținută captivă și amenințată cu cuțitul, au fost trimise forțele speciale ale poliției. Negociatorii au încercat să rezolve situația de risc cu vorba bună. Dar nu s-au putut înțelege cu agresorul.

În cele din urmă, bărbatul a fost imobilizat și încătușat.

comisar-șef de Poliție Ovidiu Tican, șeful Poliției Sectorului 6: „Polițiștii Secției 25 au reușit să stabilească un contact cu victima, comunicând cu aceasta la intervale scurte prin ușă. Menționez faptul că în interiorul apartamentului, respectiv din verificările preliminare efectuate, a rezultat faptul că se află și un minor, copilul celor doi, minor care avea vârsta de un an ca urmare a tonalității pe care colegii mei o auzeau folosite de victimă și în baza experienței profesionale acumulate, și-au dat seama că victima poate fi amenințată și că vorbele pe care le spune sunt sub impulsul acelei amenințări”.

La audieri, suspectul a negat că ar fi vrut să îi facă rău mamei copilului său. Însă polițiștii spun că i-ar fi cerut victimei să le transmită că dacă nu îl vor lăsa în pace, ea își va pune capăt zilelor.

Avocatul suspectului are o altă versiune asupra celor petrecute în apartament.

Matei Cornel, avocatul inculpatului: „Din ce am înțeles, ar fi avut ceva pastile de luat pentru probleme psihice. Asta a declarat, a zis că vrea să facă o expertiză psihiatrică. A zis că a ținut ușa închisă doar ca să mai petreacă câteva momente cu copilul până în momentul în care poliția a spart ușa”.

Tânărul nu avea voie să se apropie de fosta lui parteneră.

comisar de Poliție Marius Gheorghe, Șeful Secției 25 Poliție: „Față de agresor există un ordin de protecție emis de către instanță fără monitorizare electronică. Pe 11 octombrie 2025 Secția 25 poliție a fost sesizată cu privire la o violență domestică”.

Corespondent PRO TV: „Suspectul s-a ales cu acuzații grave după incidentul violent și plin de tensiune. De la încălcarea ordinului de protecție, la lipsire ilegală de libertate, dar și loviri și alte violențe, pentru că, susțin anchetatorii, ar fi lovit-o pe tânăra mamă în zona feței și apoi ar fi tras-o de păr. Infracțiuni pentru care procurorii au avut motive suficiente să ceară arestarea lui preventivă”.

