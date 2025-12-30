Cum a fost descoperită o mașină de lux căutată în Lituania, în Portul Constanța, chiar înainte de a fi exportată. FOTO&VIDEO

30-12-2025 | 12:05
Un autoturism de lux în valoare de 50.000 de euro ce era căutat de autoritățile din Lituania a fost descoperit de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă în zona de acces a Portului Constanța, înainte de a fi exportat pe cale maritimă.

autor
Claudia Alionescu,  Daniel Nițoiu

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea au oprit, la poarta de acces 10bis a Portului Constanța, un ansamblu rutier condus de un cetățean kârgâz. 

În semiremorca acestuia se afla un autoturism înmatriculat provizoriu în Ungaria, potrivit comunicatului emis de politiadefrontiera.ro.

Verificările au scos la iveală documentele falsificate

În urma verificării documentelor și a seriei de șasiu, polițiștii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare.

Prin utilizarea seriei de motor a fost identificată seria reală a autovehiculului, stabilindu-se că acesta era semnalat de autoritățile din Lituania ca bun căutat pentru confiscare.

Mașină de lux furată

Autoturismul, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO, destinată transportului internațional de mărfuri, pentru a fi exportat în Georgia.

Vehiculul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: export, furt, portul constanta, lituania, masina de lux,

Dată publicare: 30-12-2025 11:40

