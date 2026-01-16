Avocata care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei, condamnată cu executare. „Vă omor pe toți”

16-01-2026 | 19:20
Acuzată că ar fi încercat să angajeze un asasin plătit, o avocată din București a fost condamnată la închisoare.

autor
Ovidiu Oanță

Anchetatorii spun că i-ar fi cerut unui cunoscut să omoare trei persoane, pe care le bănuia fără nicio justificare că ar avea legătură cu moartea fiului ei.

Curtea de Apel București i-a dat o pedeapsă de 3 ani și 2 luni cu executare.

Femeia și-a recunoscut fapta și susține că a fost tulburată de pierderea băiatului ei. Ea poate contesta condamnarea la instanța supremă.

Avocata, acum în vârstă de 58 de ani, a fost acuzată că, în vara anului 2024, ar fi pus la cale un plan diabolic pentru a răzbuna moartea fiului ei. I-ar fi oferit 30.000 de euro unui client ca să comită trei asasinate în Marea Britanie.

Principala țintă ar fi fost chiar fosta iubită a fiului. Dar pe listă a mai adăugat doi bărbați, pe care îi considera complici la o crimă imaginară. Procurorii au fost însă alertați chiar de cel angajat și au obținut și câteva discuții compromițătoare.

Discuții compromițătoare, probe în dosar:

DOAMNĂ: Da' până marți îi rezolvi!

DOMN: Până marți, miercuri, pe unu, pe Patricia.

DOAMNĂ: Ok.

DOMN: Pe Patricia.

DOAMNĂ: Ok.

DOMN: Nu pe toți, n-am cum.

DOAMNĂ: Zic – vă omor pe toți! Nu veți rămâne unu - le-am spus de față cu ei, în ochi, i-am privit în ochi și le-am spus. Zic –nu veți rămâne unu!”.

În octombrie 2023, fiul avocatei, în vârstă de 25 de ani, a fost rănit mortal de un tren în Grimbsby, un mic orășel din Marea Britanie. Tulburată de pierdere, avocata nu a fost convinsă că a fost un accident, poate chiar o sinucidere, ci că la mijloc a fost de fapt un omor.

Avocata trebuie să achite și daune morale de 25.000 de euro

Așa că a cerut ca presupusii vinovați să fie asasinați. O dorință pe care și-ar fi păstrat-o inclusiv după ce a fost arestată preventiv. Apoi a recunoscut totul și i-a spus judecătorului că regretă.

Curtea de Apel București a găsit-o vinovată de încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni și amenintare, acuzații pentru care a fost condamnată la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare în regim de detenție. Două dintre cele trei persoane vizate au participat la proces ca părți civile.

Corespondent ProTV: ”Prin aceeși sentință, judecătorul Curții de Apel București i-a interzis în mod categoric avocatei ca vreme de 5 ani după executarea pedepsei cu închisoarea să se apropie de cele două părți vătămate la o distanță mai mică de 100 de metri. În plus, ea va trebui să le achite amândurora daune morale totale de 25.000 de euro”.

Avocata, care a urmat un program de consiliere, a refuzat să comenteze sentința, iar avocatul ei ia în calcul să conteste pedeapsa la instanța supremă.

