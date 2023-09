O femeie a fost salvată de la moarte de câinele ei. „Un asasin plătit voia să-mi injecteze o doză fatală de heroină”

Femeia era urmărită de un asasin plătit de fostul ei soț, care intenționa să o ucidă. Acesta avea asupra sa o seringă cu heroină și plănuia să pară că moartea femeii a fost cauzată de o supradoză.

Cățelușa este cea care a alerta-o pe femeie. Acesta a mărturisit mai târziu că fostul iubit al femeii se oferise să-i plătească 15.000 de lire sterline pentru a o ucide pe aceasta, injectându-i o doză fatală de heroină.

„Mukhtar, sau Mac (soțul femeii), cum îi spuneam eu, credea că încă mai consumam drogurile de care mă făcuse dependentă. După ce Princess m-a trezit, Trefor (asasinul plătit) nu a mai putut merge până la capăt. A spus că nu eram deloc o persoană rea. Mac nu a luat în considerare faptul că mi-am schimbat viața", a povestit femeia, conform DailyStar.

Săptămâna trecută, fostul soț al femeii a fost închis pe viață. Asasinul pe care l-a plătit a primit o pedeapsă de opt ani de închisoare.

Femeia, acum în vârstă de 45 de ani, și-a cunoscut fostul soț la începutul anilor 2000. Ea s-a îndrăgostit iremediabil de Mac, un traficant de droguri în vârstă de 53 de ani.

„Eram atât de îndrăgostită de Mac. A fost o parte din motivul pentru care am închis ochii și nu l-am denunțat niciodată atunci când a devenit violent și autoritar. Nu am simțit că am avut de ales. Mac era traficant și m-a obligat să fur din magazine pentru a plăti drogurile pentru care am devenit rapid dependentă de el", își amintește Tracy.

Abia după șapte ani împreună, ea și Mac s-au despărțit

„M-am simțit bine că am scăpat de el, dar răul era făcut. Am intrat într-o spirală de dependență și infracționalitate pentru a-mi finanța dependența, pe atunci paralizantă", a spus ea.

După mulți ani de la despărțire, se pare că bărbatul a apelat la un asasin care să îi ucidă fosta iubită.

Femeia a povestit că într-o noapte a fost trezită de un urlet al cățelului ei.

„Când Trefor mi-a spus că era acolo ca să mă omoare, am crezut că aud lucruri. A continuat spunând că Mac mă voia moartă și că i-a oferit 15.000 de lire sterline ca să mă omoare. Nu-mi venea să cred. Princess mi-a salvat viața în acea noapte. Nu am nicio îndoială că ea este motivul pentru care am supraviețuit”, a spus femeia.

Sursa: Daily Star Etichete: , , Dată publicare: 10-09-2023 18:26