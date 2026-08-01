Chiar și așa, calea ferată românească este încă în proces de modernizare, iar cele mai multe trenuri care circulă zilnic sunt vechi.

Așa arată primele cinci locomotive electrice noi care au fost recepționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Ele urmează să intre în circulație după proceduri administrative care - estimează autoritățile - vor dura cel mult 3 săptămâni. Acestea fac parte din contractul pentru achiziția a 16 locomotive noi, care vor putea să circule cu până la 200 de kilometri pe oră și să tracteze până la 16 vagoane de călători.

Locomotivele vor fi operate de CFR Călători și vor circula pe rute mai lungi.



Deși pe șine vedem tot mai multe trenuri noi, acestea reprezintă doar o mică parte din flotă. Multe garnituri sunt în continuare foarte vechi, multe au fost fabricate în urmă cu 30 sau 50 de ani, iar doar o mică parte dintre acestea au fost modernizate de curând.

În prezent, în circulație sunt 12 rame electrice noi dintr-un alt contract care prevede achiziționarea a 37, în total, iar alte 13 trenuri, parte a unei achiziții separate de 62 de rame electrice, se află în teste.

Radu Miruță: În România, zilnic circulă din partea CFR Călători 1265 de trenuri. 35% din aceste trenuri sunt tractate de locomotive diesel, 15% din total, adică aproape jumătate din cazul locomotivelor diesel nu au capacitate tehnică suficientă pentru a întreţine un nivel decent de aer condiţionat. Sunt locomotive diesel şi de 40 de ani, care nu au capacitate suficientă să răcească.

În paralel, continuă și modernizarea parcului feroviar prin PNRR. Până acum au fost modernizate 78 din cele 139 de vagoane incluse în program, precum și 34 de locomotive electrice și 8 cu acumulatori. Călătorii așteaptă condiții mai bune în toate trenurile.

Toate trenurile noi sau modernizate sunt proiectate să circule cu viteze de cel puțin 160 kilometri pe oră. Infrastructura nu permite însă acest lucru decât pe anumite porțiuni cum este ruta București - Constanța. În prezent, pe multe tronsoane sunt în desfășurare lucrări de modernizare.