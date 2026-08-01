Timp de cinci ani, Thérèse și partenerul ei nu au încasat niciun euro din chiria datorată de locatari. După un proces lung pentru evacuarea acestora, cei doi au intrat din nou în locuință și au descoperit un adevărat dezastru. Pentru cuplul de pensionari, care se baza pe banii din chirie pentru a-și completa veniturile modeste, șocul a fost uriaș, relatează France Info.

Frigidere pline cu alimente putrezite, vase murdare lăsate luni întregi în chiuvetă, haine, sticle goale, cutii de carton și munți de gunoaie îngrămădiți în fiecare colț al casei. În multe încăperi, proprietarii abia au reușit să înainteze printre resturile abandonate de chiriași.

Aceasta este imaginea care a întâmpinat-o pe Thérèse Lelièvre, în vârstă de 73 de ani, când a reintrat în locuința pe care o închiriase încă din 2019 unei familii cu cinci membri.

O casă moștenită, transformată într-un coșmar

Primul lucru care a lovit-o a fost mirosul insuportabil. Apoi a văzut munții de gunoaie adunați în fiecare cameră.

Casa era o moștenire primită de la soacra sa și fusese renovată complet de cei doi soți pentru a putea fi închiriată.

„Era un mic venit suplimentar la pensie. Eu și partenerul meu avem pensii mici, așa că ne bazam pe acești bani ca să ne descurcăm de la o lună la alta”, a povestit femeia.

În loc să le ofere un sprijin financiar, proprietatea s-a transformat, în ultimii cinci ani, într-o sursă continuă de probleme.

Chiria nu a mai fost plătită din timpul pandemiei

În 2019, în plină pandemie de COVID-19, tatăl familiei care locuia în casă și-a pierdut locul de muncă. La scurt timp, a încetat să mai plătească chiria, în valoare de 680 de euro pe lună.

„Mi-a spus că a auzit la radio că, în timpul pandemiei, chiriașii nu mai sunt obligați să plătească chiria. Dar acea măsură se aplica doar spațiilor comerciale”, a explicat proprietara.

Bărbatul a refuzat orice explicație, iar familia nu a mai achitat niciodată chiria.

Cu toate acestea, Thérèse spune că relația cu chiriașii a rămas una aparent cordială și că nu au existat conflicte deschise.

Astăzi, femeia regretă că le-a acordat prea multă încredere: „Părea un om cinstit și am empatie față de toată lumea, așa că le-am închiriat casa fără ezitare. Dar era foarte convingător și nu mi-a spus tot adevărul despre situația lui. Au profitat de naivitatea mea până în ultimul moment.”

Pierderile suferite de cuplu se ridică acum la aproximativ 23.000 de euro, doar din chiria neachitată.

Evacuarea a durat ani întregi

În februarie 2023, după ani în care nu au mai primit niciun ban, Thérèse și partenerul ei au început procedurile de evacuare, la recomandarea CAF, instituția franceză responsabilă de plata alocațiilor familiale.

Familia a părăsit oficial locuința în martie 2025, însă a plecat luând și cheile.

Abia pe 20 iulie proprietarii au reușit să intre din nou în casă și au descoperit ceea ce Thérèse descrie drept o stare „de neimaginat”.

„Am găsit șobolani și gândaci. Erau 14 baxuri cu câte 12 borcane de maioneză expirată și o cantitate uriașă de recipiente de mousse de ciocolată. Podeaua era acoperită de atât de multe sticle de suc încât nu puteai înainta, iar podul și pivnița erau complet inaccesibile”, a povestit proprietara, încă marcată de cele găsite.

Cei doi pensionari vor trebui acum să plătească din propriul buzunar o firmă specializată pentru a curăța și readuce locuința într-o stare locuibilă.

Proprietara cere o protecție mai mare pentru cei care închiriază locuințe

După întreaga experiență, Thérèse spune că speră să închidă acest capitol, însă consideră că legislația franceză îi protejează insuficient pe proprietarii aflați în astfel de situații.

„Se vorbește mult despre proprietarii abuzivi și există, într-adevăr, astfel de cazuri. Dar noi am fost corecți. Le-am oferit un apartament impecabil, i-am înțeles și am ajuns în această situație. Nimeni nu i-a obligat nici măcar să golească locuința sau să facă puțină curățenie înainte să plece. Au lăsat totul exact așa cum era”, a afirmat ea.

Între timp, soțul lui Thérèse, care a copilărit în acea casă, spune că nu mai știe dacă vrea să păstreze proprietatea. Pentru el, locuința care odinioară avea o valoare sentimentală a ajuns să fie asociată doar cu una dintre cele mai neplăcute experiențe din viața familiei.