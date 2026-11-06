Totodată, judecătorul Costin Andrei Stancu a cerut să fie transferat de la Secţia penală la Secţia I civilă, potrivit News.ro.

„Având în vedere soluţia Secţiei pentru judecători a CSM, în această dimineaţă mi-am dat demisia din Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti şi am formulat cerere de transfer de la Secţia penală la Secţia I civilă a Curţii de Apel Piteşti”, a scris Stancu pe Facebook.

Magistratul spune că nu mai poate judeca dosare penale. „În condiţiile în care toţi magistraţii din cauză am interpretat în acelaşi mod o dispoziţie legală, iar patru judecători din CSM au concluzionat că nu am săvârşit o abatere disciplinară, consider că nu mai pot soluţiona dosare penale, întrucât mesajul venit de sus este clar: nu vă atingeţi de politicieni!”, a scris acesta.

Joi, 5 noiembrie, Secţia pentru judecători a CSM i-a sancţionat pe cei doi judecători care l-au condamnat pe Daniel Chiţoiu. Andrei Stancu a primit o reducere de 10% a salariului brut lunar, timp de un an. Colegul său, Ion Fundătureanu, a fost retrogradat din gradul profesional de curte de apel în cel de tribunal. Hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Potrivit lui Stancu, patru dintre membrii Secţiei pentru judecători au considerat că nu a existat o abatere disciplinară.

CSM le reproşează judecătorilor că, atunci când au majorat pedeapsa, au invocat şi comportamentul avocaţilor lui Chiţoiu de la prima instanţă: cereri repetate de recuzare, ameninţarea cu sesizarea Inspecţiei Judiciare şi cereri de probe considerate abuzive. Potrivit CSM, „conduita avocatului nu poate constitui un motiv pentru agravarea pedepsei clientului său”, iar judecătorii au acţionat cu rea-credinţă. Consiliul a precizat că nu a analizat dacă majorarea pedepsei a fost justificată şi nici dacă hotărârea penală a fost legală.

Pe 8 ianuarie 2026, Stancu şi Fundătureanu au transformat pedeapsa de trei ani cu suspendare, dată la prima instanţă, în patru ani de închisoare cu executare. Pe 2 iunie, ÎCCJ a respins ca nefondat recursul în casaţie al lui Chiţoiu. Fostul ministru a rămas în închisoare.

Încă din iunie, când a aflat că este cercetat disciplinar, Stancu scria că este „cea mai tristă zi din cariera de judecător” şi se întreba dacă judecătorii „mai au dreptul să interpreteze legea”.

Pe 27 decembrie 2019, pe Dealul Negru, în Argeş, Audi-ul condus de Daniel Chiţoiu a intrat pe contrasens şi a lovit frontal o Dacia Logan. Şoferul Loganului, în vârstă de 82 de ani, şi o pasageră de 73 de ani au murit, iar alte două persoane au fost rănite.