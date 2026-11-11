Procurorul Claudiu Sandu, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, îi transmite preşedintelui Nicuşor Dan că există două decizii ale CEDO şi CJUE, prin care s-a stabilit că Inspecţia Judiciară şi Secţia pentru judecători a CSM au făcut abuzuri împotriva unor magistraţi, dar că nu s-a făcut nimic pentru a corecta aceste lucruri, potrivit Agerpres.

Reacţia lui Claudiu Sandu vine după ce Nicuşor Dan a declarat marţi seara, în timpul unei conferinţe de presă la Palatul Cotroceni, că la el nu au venit magistraţi care să-i semnaleze abuzuri făcute împotriva lor de Inspecţia Judiciară.

„Cu ochii larg închişi. O să îi spun domnului preşedinte două hotărâri judecătoreşti, care consfinţesc irevocabil abuzuri ale Inspecţiei Judiciare, ale CSM şi ale justiţiei din România împotriva unor magistraţi sau împotriva unor simpli oameni plătitori de impozite. 1. Hotărârea Danileţ împotriva României în care este stabilit un abuz al Inspecţiei Judiciare şi al Secţiei pentru judecători a CSM împotriva unui judecător. 2 Hotărârea LIN II a CJUE în care se stabileşte că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a creat un risc sistemic de impunitate a infractorilor care a condus la salvarea a mii de infractori, inclusiv traficanţi de droguri, violatori, pedofili, toţi cei care au profitat de catastrofa juridică instrumentată de CCR şi ICCJ. Am auzit în această seară că domnul preşedinte nu a primit nicio dovadă a existenţei vreunui abuz împotriva vreunui magistrat. Şi pot să îi spun că nu va exista o asemenea dovadă. Nu atâta timp cât legea este scrisă pentru a crea şi proteja centre de reflecţie în sistemul judiciar. Ceea ce spune preşedintele este un nonsens. Cei care ar trebui să constate şi să sancţioneze un eventual abuz sunt tocmai cei care îl comit. Cum ar putea să meargă un magistrat să spună: uitaţi, domnule preşedinte, tocmai am fost sancţionat şi acestea sunt motivele pentru care sancţiunea este incorectă. Nu ar putea fi acuzat acel magistrat că este subiectiv, că îşi apără propria versiune?", spune Claudiu Sandu, într-un mesaj postat marţi noaptea pe Facebook.

El susţine că nu s-a făcut nimic pentru a corecta abuzurile împotriva unor magistraţi şi a amintit de episodul în care Secţia Specială i-a deschis dosar penal fostei şefe a DNA Laura Codruţa Kovesi, dar şi sancţionarea, recent, a doi judecători care i-au mărit pedeapsa fostului ministru Daniel Chiţoiu.

Procuror: Justiţia nu mai funcţionează când „bugetari cu salarii modeste se lăfăie în lux şi scapă de toate dosarele penale”

„Dar când un abuz este constatat de CEDO sau CJUE ce am făcut pentru a-l corecta? Nimic (...) Cred că am uitat prea repede cum infama SIIJ a încercat să o aresteze pe Laura Kovesi. Atunci s-au opus Secţia pentru procurori şi judecători valoroşi de la Înalta Curte. Astăzi am fi în alt film (...) Eu înţeleg prin libertate dreptul meu de a critica anumite fapte sau acte ale oamenilor din justiţie, mai ales când acestea privesc funcţionarea sistemului judiciar. Iar crearea unei dictaturi absolute în vârful sistemului judiciar este exact piedica imposibilă în faţa unui stat de drept adevărat. Exemplul cel mai aproape este situaţia celor doi judecători de la CA Piteşti sancţionaţi zilele trecute. Pentru că libertatea aduce independenţa şi responsabilitatea. În lipsa libertăţii de a decide nu se mai poate vorbi de independenţă. (...) Nimeni nu poate fi forţat să renunţe la demnitatea lui. Cu toate acestea, multe dintre acţiunile conducerii Inspecţiei Judiciare conduc chiar în această direcţie. Să ne amintim cum s-a sesizat IJ împotriva judecătorilor care au apărut în materialul Recorder, cum a acţionat în cazul acestora şi să ne amintim în contrapartidă cum a acţionat IJ în cazul altor magistraţi care, spre exemplu, încercau să convingă o denunţătoare să renunţe la acţiunea sa ademenind-o cu o funcţie la un tribunal. Asaltul şi presiunea pusă de Inspecţia Judiciară au exact acest scop. Să convingă magistratul să renunţe la demnitate şi să accepte decizii stabilite în centre de reflecţie", consideră Sandu.

În opinia lui, Justiţia nu mai funcţionează când „bugetari cu salarii modeste se lăfăie în lux şi scapă de toate dosarele penale", însă va veni poate o zi în care „vom deschide ochii".

„Atunci când vezi bugetari cu salarii modeste că se lăfăie în lux şi scapă de toate dosarele penale, iar prejudiciile nu sunt niciodată recuperate, este normal să înţelegi că ceva nu funcţionează. Iar acel ceva este chiar justiţia. Când justiţia nu îşi îndeplineşte adevărata menire de a restabili echilibrul social, spre exemplu când un primar delapidează o sumă uriaşă de bani, atunci încrederea în această instituţie dispare. Orice scuză ulterioară sau afirmaţii de genul că exista o conjuraţie împotriva justiţiei sunt simple poveşti care fac parte din manualul de manipulare. Adevărul nu poate fi ascuns (...) Eu nu mă simt dator să prezint domnului preşedinte nicio explicaţie. Bătălia pe care au dus-o mulţi magistraţi şi pe care au fost clădite cariere politice este o bătălie pentru dreptate, pentru adevăr, nu pentru a fi pe placul unora sau altora. Până acum am pierdut toate luptele, ultima fiind consfinţită chiar în seara asta. Dar poate într-o zi vom deschide ochii", a încheiat Claudiu Sandu.