Aceste investiţii vor oferi o alternativă modernă, rapidă şi nepoluantă la traficul rutier din jurul celor două mari centre urbane, arată oficialul MTI într-o postare pe Facebook.

În zona Bucureşti - Ilfov, pe traseul Gara de Nord - Chitila - Scroviştea, proiectul prevede achiziţia a 5 trenuri electrice noi, electrificarea şi modernizarea infrastructurii feroviare, construirea unui pasaj rutier denivelat în zona Scroviştea, realizarea a 5 pasaje pietonale subterane şi a 5 pas-arele pietonale, două puncte noi de oprire la Chitila 2 şi Buciumeni, modernizarea a 10 staţii şi halte existente, precum şi facilităţi de tip Park & Ride pentru integrarea transportului feroviar cu cel rutier.

Cât priveşte proiectul de la Iaşi, acesta include construirea a 3 pasaje rutiere şi 4 pasaje pietonale, 16 puncte de oprire noi şi modernizarea a 7 staţii existente, electrificarea liniei Socola – Holboca, modernizarea trecerilor la nivel şi instalarea unor sisteme noi de semnalizare, peroane moderne şi accesibile pentru călători, reînnoirea şi modernizarea infrastructurii feroviare pe sectoare importante precum Nicolina - Bârnova, Ciurea şi Podu Iloaiei - Iaşi.

„Aceste proiecte nu înseamnă doar investiţii în calea ferată, ci o schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană şi metropolitană. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a ajunge rapid, sigur şi confortabil la locul de muncă, la şcoală sau în centrul oraşului, fără să piardă ore în trafic”, precizează Horaţiu Cosma.

După Braşov şi Târgu Mureş, urmează investiţiile de la Bucureşti şi Iaşi, un nou pas pentru dezvoltarea reţelei de trenuri metropolitane din România.

„Este direcţia în care merg toate marile oraşe europene, iar România nu îşi mai poate permite să rămână în urmă. Continuăm să in-vestim în transport public modern, eficient şi conectat la nevoile reale ale comunităţilor”, arată secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.