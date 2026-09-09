Horoscop: Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în Scorpion pe 10 septembrie 2026. Ce aduce schimbarea pentru zodii

Din 10 septembrie 2026, tranzitul lui Venus în Scorpion aduce o schimbare în sfera relațională și financiară, amplificând dorința de a construi legături emoționale profunde, cu potențial transformator.
Sfera sentimentală este marcată de magnetism, intensitate și o nevoie crescută de intimitate, aspecte care pot declanșa, în anumite contexte, și tendințe posesive.
În plan financiar, atenția se îndreaptă către administrarea resurselor comune, dar și către veniturile provenite din alte surse decât salariul.
Acest context astrologic este unul intens și plin de provocări. Odată cu mișcarea retrogradă a lui Venus, în perioada 3 octombrie – 13 noiembrie, planeta revine pentru scurt timp în Balanță, între 25 octombrie și 13 noiembrie. Se deschide astfel o etapă de introspecție și reevaluare, atât în plan relațional, cât și financiar.
Ulterior, Venus revine în Scorpion pe 4 decembrie, iar până la ieșirea definitivă din acest semn, pe 7 ianuarie 2027, devin importante restructurarea bugetelor, redefinirea asocierilor și închiderea unor capitole sentimentale din trecut.
Cum influențează tranzitul lui Venus în Scorpion fiecare zodie:
Berbec/Ascendent în Berbec
Tranzitul lui Venus în Scorpion aduce în prim-plan administrarea fondurilor comune și gradul de intimitate din cuplu. Urmează o perioadă excelentă pentru a pune în ordine și a clarifica aspectele ce țin de credite, datorii sau investiții realizate alături de partener. În plan sentimental, legăturile superficiale sunt evitate, lăsând loc unei apropieri emoționale intense, în care loialitatea și încrederea reciprocă devin esențiale.
Taur/Ascendent în Taur
Prezența lui Venus în Scorpion transformă modul în care funcționează asocierile și alianțele. Prioritatea devine aprofundarea legăturii cu persoana iubită și atingerea unei intimități emoționale profunde. Cei aflați în căutarea iubirii au ocazia de a cunoaște parteneri alături de care pot trăi relații pasionale și intense. În sfera carierei, contextul astral favorizează negocierile strategice, încheierea unor acorduri și consolidarea unor colaborări puternice.
Gemeni/Ascendent în Gemeni
Tranzitul lui Venus în Scorpion aduce transformări în mediul profesional și în rutina zilnică. Interacțiunile de la locul de muncă devin mai complexe, fiind recomandată diplomația pentru a menține un context armonios și a evita eventualele tensiuni. În planul sănătății, perioada poate evidenția efectele suprasolicitării și nevoia de a reorganiza stilul de viață, de a renunța la obiceiurile nesănătoase și de a gestiona mai atent stresul. Totodată, crește eficiența în rezolvarea sarcinilor complicate, fiind o perioadă favorabilă pentru a elimina acele activități care consumă timp și energie.
Rac/Ascendent în Rac
Tranzitul lui Venus în Scorpion activează intens sectorul asociat iubirii, expresiei creative și activităților de relaxare. Se creează un context astral favorabil pentru iubiri pasionale, atracții magnetice și trăiri romantice de o profunzime aparte. Totodată, este o perioadă excelentă pentru punerea în valoare a talentelor personale, dar și pentru transformarea legăturilor de suflet în conexiuni mult mai puternice.
Leu/Ascendent în Leu
Tranzitul lui Venus în Scorpion influențează relațiile de familie și rezolvarea unor chestiuni administrative. Interacțiunile cu rudele capătă intensitate, oferind contextul necesar pentru a clarifica tensiuni mai vechi sau chestiuni nerezolvate ce țin de mediul casnic. În plan material, atenția se concentrează pe transformarea locuinței. Perioada favorizează tranzacțiile imobiliare, renovările și investițiile menite să aducă un plus de confort.
Fecioară/Ascendent în Fecioară
Tranzitul lui Venus influențează sectorul comunicării, al negocierilor și al interacțiunilor cu anturajul apropiat. Modul de exprimare devine mult mai profund și analitic, susținut de intuiție și de o mare putere de convingere. Este o perioadă excelentă pentru activități de cercetare și pentru aprofundarea unor domenii noi de studiu. De asemenea, relațiile cu frații sau cu apropiații pot fi clarificate și transformate prin intermediul unor conversații axate pe esența problemelor.
Balanță/Ascendent în Balanță
Tranzitul lui Venus în Scorpion prin sectorul financiar intensifică preocupările legate de administrarea bugetului și obținerea de venituri noi. Este un interval favorabil pentru strategii eficiente și pentru negocieri menite să aducă avantaje materiale, inclusiv o posibilă creștere a salariului. Deciziile de ordin financiar devin mult mai calculate, accentul fiind pus pe controlul asupra resurselor.
Scorpion/Ascendent în Scorpion
Tranzitul lui Venus prin propriul semn amplifică magnetismul nativilor Scorpion. Capacitatea de atracție crește considerabil, aducând o influență mult mai puternică asupra celor din jur. Dincolo de intensitatea adusă în interacțiunile romantice, contextul astral este excelent pentru redefinirea imaginii exterioare și exprimarea mai fermă a propriilor dorințe și valori în relațiile cu ceilalți.
Săgetător/Ascendent în Săgetător
Tranzitul lui Venus în Scorpion activează sectorul asociat vieții interioare, subconștientului și proceselor de vindecare, marcând o perioadă profundă de introspecție. Atenția cade pe analizarea propriilor dorințe ascunse și pe închiderea definitivă a unor relații din trecut care încă mai consumă energie. În plan sentimental, contextul astral favorizează discreția, existând predispoziția către legături amoroase ținute în secret sau atracții intense.
Capricorn/Ascendent în Capricorn
Tranzitul lui Venus în Scorpion dinamizează sectorul prieteniilor, asocierilor de grup și planurilor de viitor. Cercul social devine mult mai selectiv, fiind păstrate doar legăturile bazate pe loialitate și încredere. Prieteniile de suprafață sunt lăsate în urmă, preferându-se conexiuni cu persoane care împărtășesc aceleași idealuri. De asemenea, susținerea venită din partea unor prieteni de încredere sau a unor cunoștințe influente ajută la concretizarea planurilor de viitor.
Vărsător/Ascendent în Vărsător
Tranzitul lui Venus în Scorpion activează zona carierei și a statutului social, aducând o recunoaștere meritată a eforturilor de până acum. Este o perioadă excelentă pentru îmbunătățirea imaginii și câștigarea respectului în mediul profesional. Interacțiunile cu șefii sau cu persoanele cu autoritate sunt marcate acum de o încredere profundă, iar determinarea și siguranța de sine atrag susținerea necesară pentru un pas important în carieră.
Pești/Ascendent în Pești
Tranzitul lui Venus activează sectorul asociat călătoriilor, cunoașterii și extinderii orizonturilor. Interesul se îndreaptă spre aprofundarea unor subiecte complexe sau descoperirea unor pasiuni noi, care necesită studiu și concentrare. De asemenea, interacțiunile cu persoane care au o mentalitate diferită devin mult mai captivante și pot oferi idei noi. În plan practic, contextul astral este excelent pentru planificarea unor deplasări sau vacanțe menite să aducă experiențe inedite.
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