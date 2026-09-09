Horoscop: Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în Scorpion pe 10 septembrie 2026. Ce aduce schimbarea pentru zodii

Sfera sentimentală este marcată de magnetism, intensitate și o nevoie crescută de intimitate, aspecte care pot declanșa, în anumite contexte, și tendințe posesive.

În plan financiar, atenția se îndreaptă către administrarea resurselor comune, dar și către veniturile provenite din alte surse decât salariul.

Acest context astrologic este unul intens și plin de provocări. Odată cu mișcarea retrogradă a lui Venus, în perioada 3 octombrie – 13 noiembrie, planeta revine pentru scurt timp în Balanță, între 25 octombrie și 13 noiembrie. Se deschide astfel o etapă de introspecție și reevaluare, atât în plan relațional, cât și financiar.

Ulterior, Venus revine în Scorpion pe 4 decembrie, iar până la ieșirea definitivă din acest semn, pe 7 ianuarie 2027, devin importante restructurarea bugetelor, redefinirea asocierilor și închiderea unor capitole sentimentale din trecut.

Cum influențează tranzitul lui Venus în Scorpion fiecare zodie:

Berbec/Ascendent în Berbec

Tranzitul lui Venus în Scorpion aduce în prim-plan administrarea fondurilor comune și gradul de intimitate din cuplu. Urmează o perioadă excelentă pentru a pune în ordine și a clarifica aspectele ce țin de credite, datorii sau investiții realizate alături de partener. În plan sentimental, legăturile superficiale sunt evitate, lăsând loc unei apropieri emoționale intense, în care loialitatea și încrederea reciprocă devin esențiale.

Taur/Ascendent în Taur

Prezența lui Venus în Scorpion transformă modul în care funcționează asocierile și alianțele. Prioritatea devine aprofundarea legăturii cu persoana iubită și atingerea unei intimități emoționale profunde. Cei aflați în căutarea iubirii au ocazia de a cunoaște parteneri alături de care pot trăi relații pasionale și intense. În sfera carierei, contextul astral favorizează negocierile strategice, încheierea unor acorduri și consolidarea unor colaborări puternice.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Tranzitul lui Venus în Scorpion aduce transformări în mediul profesional și în rutina zilnică. Interacțiunile de la locul de muncă devin mai complexe, fiind recomandată diplomația pentru a menține un context armonios și a evita eventualele tensiuni. În planul sănătății, perioada poate evidenția efectele suprasolicitării și nevoia de a reorganiza stilul de viață, de a renunța la obiceiurile nesănătoase și de a gestiona mai atent stresul. Totodată, crește eficiența în rezolvarea sarcinilor complicate, fiind o perioadă favorabilă pentru a elimina acele activități care consumă timp și energie.