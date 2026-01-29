Conform sursei citate, reprezentanţi ai BNS, Federaţiei Române de Fotbal şi ai ANAF au avut o întâlnire pentru a clarifica aplicarea prevederilor Codului fiscal asupra contractelor de activitate sportivă.

„Blocul Naţional Sindical (BNS) informează că ieri, 28 ianuarie 2026, a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea BNS, Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România, afiliată la BNS, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi conducerea Federaţiei Române de Fotbal (FRF). La discuţii au participat, de asemenea, reprezentanţi ai cluburilor de fotbal din Liga I şi Liga II. Întâlnirea a avut loc la solicitarea Blocului Naţional Sindical, tema principală fiind aplicarea prevederilor Codului fiscal asupra contractelor de activitate sportivă. În cadrul discuţiilor au fost identificate o serie de probleme apărute în relaţia cu autorităţile fiscale locale, generate de interpretări neunitare şi, uneori, eronate ale legislaţiei fiscale, atât din partea unor reprezentanţi ai cluburilor sportive, cât şi din partea unor funcţionari ANAF din teritoriu. Aceste interpretări au condus, în practică, la numeroase situaţii în care conturile unor fotbalişti au fost blocate de organele fiscale în vederea recuperării unor sume de bani", se arată în comunicatul de presă al BNS.

Scopul principal al întâlnirii a fost reprezentat de „diminuarea acestor disfuncţionalităţi şi clarificarea modului corect de aplicare a legislaţiei fiscale, astfel încât să fie asigurată plata corectă a taxelor şi impozitelor, protejarea drepturilor sportivilor şi, totodată, simplificarea activităţii funcţionarilor ANAF".

În urma întâlnirii care a durat mai multe ore au fost identificate soluţii concrete pentru rezolvarea problemelor semnalate.

Astfel, în perioada imediat următoare, va fi elaborat un Ghid cu instrucţiuni clare, care va detalia paşii ce trebuie urmaţi din punct de vedere fiscal privind plata taxelor şi impozitelor, adresat atât cluburilor sportive şi sportivilor, cât şi inspectorilor fiscali din teritoriu.

Acest ghid va reprezenta un instrument de lucru unitar şi va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor.

