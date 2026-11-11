Explozia bateriei unei biciclete electrice într-o casă din Oregon, surprinsă de camerele de supraveghere. VIDEO

Explozia unei baterii de bicicletă electrică a fost surprinsă de camerele de supraveghere și a cuprins de flăcări o casă din Troutdale, statul american Oregon, potrivit katu.com.

După ce observă un miros ciudat, o mamă și fiul ei văd fum ieșind din baterie, înainte ca aceasta să explodeze într-o minge uriașă de foc, urmată de mai multe explozii de mai mică intensitate, conform BBC.

Incendiul a izbucnit joi seară într-o casă cu două etaje, construită pe structură din lemn, situată pe East Historic Columbia River Highway. Șase persoane au rămas fără locuință, potrivit serviciului de pompieri din Gresham.