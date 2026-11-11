Explozia bateriei unei biciclete electrice într-o casă din Oregon, surprinsă de camerele de supraveghere. VIDEO

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Pompieri oregon getty
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O baterie de bicicletă electrică a explodat într-o locuință din Oregon, provocând un incendiu puternic. Șase persoane au scăpat cu viață, însă pisica lor a murit.

autor
Ines Paris

Explozia unei baterii de bicicletă electrică a fost surprinsă de camerele de supraveghere și a cuprins de flăcări o casă din Troutdale, statul american Oregon, potrivit katu.com.

După ce observă un miros ciudat, o mamă și fiul ei văd fum ieșind din baterie, înainte ca aceasta să explodeze într-o minge uriașă de foc, urmată de mai multe explozii de mai mică intensitate, conform BBC.

Incendiul a izbucnit joi seară într-o casă cu două etaje, construită pe structură din lemn, situată pe East Historic Columbia River Highway. Șase persoane au rămas fără locuință, potrivit serviciului de pompieri din Gresham.

Tot mai multe incendii provocate de dispozitive reîncărcabile

Incidentul readuce în atenție riscurile asociate bateriilor litiu-ion și numărul tot mai mare de incendii provocate de dispozitivele reîncărcabile.

Shawn Durham, șef de batalion și inspector-șef pentru prevenirea incendiilor în cadrul serviciului de pompieri din Gresham, a declarat că echipajele au ajuns la fața locului și au găsit locuința cuprinsă de flăcări puternice.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată și de lipsa hidranților din zonă, fiind necesar sprijinul echipajelor din Corbett, care au intervenit cu autospeciale dotate cu rezervoare de apă.

Toate cele șase persoane aflate în locuință au reușit să se evacueze în siguranță, însă o pisică a murit în incendiu.

Potrivit lui Durham, anchetatorii au stabilit că incendiul a fost provocat de explozia bateriei unei biciclete electrice, în timp ce aceasta se afla la încărcat în sufragerie.

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Sursa: BBC

Etichete: SUA, oregon, trotineta electrica, explozie, incendiu,

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