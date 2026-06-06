În 2025, 166 de milioane de telespectatori s-au aflat în faţa televizoarelor pentru a asista la încoronarea austriacului J.J.

Trebuie menţionat că, în 2026, cinci ţări au boicotat concursul, în semn de protest faţă de participarea Israelului, iar trei dintre ele - Spania, Slovenia şi Irlanda - au decis să nu difuzeze concursul.

În Austria, unde s-a desfăşurat această a 70-a ediţie a concursului, publicul a fost la înălţimea aşteptărilor. 4,4 milioane de telespectatori au urmărit finala, un „record absolut”, a transmis UER în comunicat, potrivit News.ro.

Astfel, audienţa a crescut în mai multe ţări, printre care Italia, Danemarca, Finlanda şi Grecia.

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UER remarcă, de asemenea, succesul concursului pe platformele digitale precum TikTok, Instagram sau Facebook, dar şi pe WhatsApp, unde grupul Eurovision a atras 105.000 de abonaţi.

Anul acesta, cântăreaţa bulgară Dara a câştigat concursul - o premieră pentru Bulgaria, care a revenit anul acesta în competiţie - cu piesa „Bangaranga”. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3.

Ediţia din 2026, care a avut loc la Viena, a fost marcată şi în acest an de manifestaţii pro-palestiniene. De asemenea, a fost organizat un concert alternativ, intitulat „No Stage for genocide” (Nicio scenă pentru genocid), cu scopul de a denunţa participarea Israelului, pe fondul războiului din Gaza.