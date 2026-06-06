În 2025, 166 de milioane de telespectatori s-au aflat în faţa televizoarelor pentru a asista la încoronarea austriacului J.J.

Trebuie menţionat că, în 2026, cinci ţări au boicotat concursul, în semn de protest faţă de participarea Israelului, iar trei dintre ele - Spania, Slovenia şi Irlanda - au decis să nu difuzeze concursul.

În Austria, unde s-a desfăşurat această a 70-a ediţie a concursului, publicul a fost la înălţimea aşteptărilor. 4,4 milioane de telespectatori au urmărit finala, un „record absolut”, a transmis UER în comunicat, potrivit News.ro.

Astfel, audienţa a crescut în mai multe ţări, printre care Italia, Danemarca, Finlanda şi Grecia.

UER remarcă, de asemenea, succesul concursului pe platformele digitale precum TikTok, Instagram sau Facebook, dar şi pe WhatsApp, unde grupul Eurovision a atras 105.000 de abonaţi.

Anul acesta, cântăreaţa bulgară Dara a câştigat concursul - o premieră pentru Bulgaria, care a revenit anul acesta în competiţie - cu piesa „Bangaranga”. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3.

Ediţia din 2026, care a avut loc la Viena, a fost marcată şi în acest an de manifestaţii pro-palestiniene. De asemenea, a fost organizat un concert alternativ, intitulat „No Stage for genocide” (Nicio scenă pentru genocid), cu scopul de a denunţa participarea Israelului, pe fondul războiului din Gaza.