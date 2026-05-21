Și în acest an, participarea Israelului la concurs, în plin război din Gaza, a riscat să pună în pericol desfășurarea evenimentului.

Irlanda își menține poziția privind participarea la Eurovision

Irlanda a fost prima țară care s-a pronunțat clar pe această temă. Întrebat, a doua zi după finală, despre posibilitatea unei reveniri în 2027, directorul general al Radioteleviziunii Irlandeze (RTÉ), Kevin Bakhurst, a declarat: „În calitate de radiodifuzor de serviciu public, care crede în importanța protejării jurnaliștilor și a drepturilor omului, nu există niciun motiv în acest moment să ne schimbăm decizia”.

„Raționamentul nostru rămâne valabil: civilii continuă să moară în număr semnificativ în Gaza și în Liban. Jurnaliștii continuă să fie vizați”, a declarat el în cadrul emisiunii „Morning Ireland” de la RTÉ Radio 1.

Regatul Țărilor de Jos a suspendat orice decizie privind ediția din 2027. Prin intermediul unor comunicate de presă, posturile de televiziune olandeze NPO și AVROTROS au declarat că așteaptă o decizie din partea Uniunii Europene de Radiodifuziune și Televiziune. Aceasta din urmă ar urma să efectueze o evaluare oficială luna viitoare.

Islanda, Spania și Slovenia nu s-au pronunțat încă cu privire la următoarea ediție. Posturile de televiziune din aceste trei țări s-au opus ferm participării Israelului la Eurovision - nici măcar nu au transmis spectacolul în acest an. Pare puțin probabil ca acestea să-și schimbe poziția.

Spania și Belgia, în centrul dezbaterii privind ediția din 2027

Cu o zi înainte de Eurovision, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez – unul dintre cei mai virulenți critici ai Israelului din cadrul Uniunii Europene – a declarat că își plasează țara „de partea cea bună a istoriei” prin refuzul de a participa la Eurovision. RTVE a difuzat astfel mesajul chiar în momentul în care începea marea finală de la Viena: „Eurovisionul este o competiție, nu drepturile omului. Nu este loc pentru indiferență. Pace și dreptate pentru Palestina”.

În ceea ce privește țările participante la ultima ediție, doar Belgia s-a pronunțat oficial pe această temă. După o perioadă de ezitare, postul de televiziune valon RTBF a decis în cele din urmă să participe la concursul de la Viena. Anul viitor, va fi rândul postului flamand VRT să desemneze un candidat pentru Eurovision, dacă va decide, totuși, să participe.